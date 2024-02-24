Молодой курганский врач Кирьянов похвалил новые меры соцподдержки. Видео

25 февраля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Курганский хирург оценил доплаты к зарплате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодым специалистам-врачам выплачивают в Курганской области до десяти тысяч рублей ежемесячно в качестве дополнительной меры поддержки. Об этом рассказал хирург Курганской областной клинической больницы Федор Кирьянов. Его видеообращение опубликовала пресс-служба областных властей в соцсети «ВКонтакте». «Мне предлагали остаться в Тюмени и Томске, но я решил приехать работать врачом-хирургом в Кургане. Здесь моя малая родина, кроме того областные власти предусмотрели меры поддержки для молодых специалистов. В рамках гранта выплачивается от пяти до десяти тысяч рублей ежемесячно к зарплате в зависимости от квалификации», — пояснил Кирьянов. Он подчеркнул, что получил подъемные в сумме 100 тысяч рублей и почувствовал заботливое отношение к себе как к специалисту. Кирьянов добавил, что идет на работу с радостью, поскольку помогает людям вернуть здоровье. Ранее курганский губернатор Шумков заявил, что для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, которые приезжают работать в Курган, вводится новая мера соцподдержки. Он добавил, что врачам будут давать субсидию на покупку новой квартиры.

Молодым специалистам-врачам выплачивают в Курганской области до десяти тысяч рублей ежемесячно в качестве дополнительной меры поддержки. Об этом рассказал хирург Курганской областной клинической больницы Федор Кирьянов. Его видеообращение опубликовала пресс-служба областных властей в соцсети «ВКонтакте». «Мне предлагали остаться в Тюмени и Томске, но я решил приехать работать врачом-хирургом в Кургане. Здесь моя малая родина, кроме того областные власти предусмотрели меры поддержки для молодых специалистов. В рамках гранта выплачивается от пяти до десяти тысяч рублей ежемесячно к зарплате в зависимости от квалификации», — пояснил Кирьянов. Он подчеркнул, что получил подъемные в сумме 100 тысяч рублей и почувствовал заботливое отношение к себе как к специалисту. Кирьянов добавил, что идет на работу с радостью, поскольку помогает людям вернуть здоровье. Ранее курганский губернатор Шумков заявил, что для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, которые приезжают работать в Курган, вводится новая мера соцподдержки. Он добавил, что врачам будут давать субсидию на покупку новой квартиры.