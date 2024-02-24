24 февраля 2024
23 февраля 2024

Молодой курганский врач Кирьянов похвалил новые меры соцподдержки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, уход, лечение, больница, экг, больничные показатели, электрокардиограмма
Курганский хирург оценил доплаты к зарплате Фото:

Молодым специалистам-врачам выплачивают в Курганской области до десяти тысяч рублей ежемесячно в качестве дополнительной меры поддержки. Об этом рассказал хирург Курганской областной клинической больницы Федор Кирьянов. Его видеообращение опубликовала пресс-служба областных властей в соцсети «ВКонтакте».

«Мне предлагали остаться в Тюмени и Томске, но я решил приехать работать врачом-хирургом в Кургане. Здесь моя малая родина, кроме того областные власти предусмотрели меры поддержки для молодых специалистов. В рамках гранта выплачивается от пяти до десяти тысяч рублей ежемесячно к зарплате в зависимости от квалификации», — пояснил Кирьянов.

Он подчеркнул, что получил подъемные в сумме 100 тысяч рублей и почувствовал заботливое отношение к себе как к специалисту. Кирьянов добавил, что идет на работу с радостью, поскольку помогает людям вернуть здоровье.

Ранее курганский губернатор Шумков заявил, что для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, которые приезжают работать в Курган, вводится новая мера соцподдержки. Он добавил, что врачам будут давать субсидию на покупку новой квартиры.

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Молодым специалистам-врачам выплачивают в Курганской области до десяти тысяч рублей ежемесячно в качестве дополнительной меры поддержки. Об этом рассказал хирург Курганской областной клинической больницы Федор Кирьянов. Его видеообращение опубликовала пресс-служба областных властей в соцсети «ВКонтакте». «Мне предлагали остаться в Тюмени и Томске, но я решил приехать работать врачом-хирургом в Кургане. Здесь моя малая родина, кроме того областные власти предусмотрели меры поддержки для молодых специалистов. В рамках гранта выплачивается от пяти до десяти тысяч рублей ежемесячно к зарплате в зависимости от квалификации», — пояснил Кирьянов. Он подчеркнул, что получил подъемные в сумме 100 тысяч рублей и почувствовал заботливое отношение к себе как к специалисту. Кирьянов добавил, что идет на работу с радостью, поскольку помогает людям вернуть здоровье. Ранее курганский губернатор Шумков заявил, что для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, которые приезжают работать в Курган, вводится новая мера соцподдержки. Он добавил, что врачам будут давать субсидию на покупку новой квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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