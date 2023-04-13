Курганский губернатор придумал способ оставить медиков в регионе

В Кургане молодым и иногородним медикам будут выдавать деньги на покупку квартиры

14 апреля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Курганской области появится новая мера поддержки для медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Молодым и иногородним медикам, которые останутся работать в Кургане, будут выдавать деньги на покупку квартиры. О новой мере поддержки в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Встретились с ребятами, которые скоро выпускаются из Курганского медицинского колледжа. Приняли два важных решения. Для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, приезжающих либо остающихся работать в городе, введем субсидию на приобретение новой квартиры в многоквартирных домах», — написал Шумков. Второе решение касается ремонта здания медицинского колледжа. На это выделят около 30 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году выросло количество медицинских работников. С начала 2023 года к работе приступили 27 врачей, в том числе 12 — из других регионов России.

Молодым и иногородним медикам, которые останутся работать в Кургане, будут выдавать деньги на покупку квартиры. О новой мере поддержки в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков. «Встретились с ребятами, которые скоро выпускаются из Курганского медицинского колледжа. Приняли два важных решения. Для молодых и иногородних специалистов-медиков со средним и высшим образованием, приезжающих либо остающихся работать в городе, введем субсидию на приобретение новой квартиры в многоквартирных домах», — написал Шумков. Второе решение касается ремонта здания медицинского колледжа. На это выделят около 30 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в этом году выросло количество медицинских работников. С начала 2023 года к работе приступили 27 врачей, в том числе 12 — из других регионов России.