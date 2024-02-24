24 февраля 2024
23 февраля 2024

Курганские пожарные спасли домашних животных от гибели в огне. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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URA.Ru на пятом фестивале барбекю в ЦПКиО имени Маяковского. Екатеринбург, кролик, домашний питомец
Спасатели МЧС в курганском селе вытащили из огня домашних животных (архивное фото) Фото:

Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».

«Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС.

По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства.

В Курганской области пожарные спасли домашних животных при пожаре в селе Просвет
В Курганской области пожарные спасли домашних животных при пожаре в селе Просвет
Фото:

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Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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