Курганские пожарные спасли домашних животных от гибели в огне. Фото

25 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Спасатели МЧС в курганском селе вытащили из огня домашних животных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства. В Курганской области пожарные спасли домашних животных при пожаре в селе Просвет Фото: telegram-канал «МЧС Курганской области», https://t.me/kurgan45mchs/2084

Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства.