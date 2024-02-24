Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».
«Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС.
По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства.
В Курганской области пожарные спасли домашних животных при пожаре в селе Просвет
Спасатели МЧС вытащили из горящей хозпостройки в курганском селе Просвет домашних животных. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области». «Возгорание надворных построек в селе Просвет, в которых содержались домашние животные, произошло на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли три кролика, четыре утки и десять куриц», — говорится в сообщении представителей МЧС. По данным ведомства, пожар потушили за полтора часа. В спасении 17 маленьких жизней были задействованы семь человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, отметили представители ведомства.