Депутат Рады Устинова заявила о перспективе потери Харькова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
Украина может потерять Харьков, заявила Александра Устинова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный депутат Украины Александра Устинова высказала опасения о возможной потере города Харьков. Она отметила, что сейчас речь идет уже не о победе Киева, а о выживании страны.

«У нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — передает слова Устиновой издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она добавила, что сейчас речь идет о выживании Украины. Без дополнительной поддержки и поставок боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители F-16, Киеву будет очень трудно справиться с проблемами, заключила депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский также отметил сложную ситуацию для украинских вооруженных сил на харьковском направлении. Он сообщил о концентрации российских войск и их резервов на некоторых участках фронта. Зеленский также выразил обеспокоенность нехваткой вооружений и задержкой западной военной помощи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный депутат Украины Александра Устинова высказала опасения о возможной потере города Харьков. Она отметила, что сейчас речь идет уже не о победе Киева, а о выживании страны. «У нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — передает слова Устиновой издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она добавила, что сейчас речь идет о выживании Украины. Без дополнительной поддержки и поставок боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители F-16, Киеву будет очень трудно справиться с проблемами, заключила депутат. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил сложную ситуацию для украинских вооруженных сил на харьковском направлении. Он сообщил о концентрации российских войск и их резервов на некоторых участках фронта. Зеленский также выразил обеспокоенность нехваткой вооружений и задержкой западной военной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...