Депутат Рады Устинова заявила о перспективе потери Харькова

Народный депутат Украины Александра Устинова высказала опасения о возможной потере города Харьков. Она отметила, что сейчас речь идет уже не о победе Киева, а о выживании страны.
«У нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — передает слова Устиновой издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она добавила, что сейчас речь идет о выживании Украины. Без дополнительной поддержки и поставок боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители F-16, Киеву будет очень трудно справиться с проблемами, заключила депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил сложную ситуацию для украинских вооруженных сил на харьковском направлении. Он сообщил о концентрации российских войск и их резервов на некоторых участках фронта. Зеленский также выразил обеспокоенность нехваткой вооружений и задержкой западной военной помощи.
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