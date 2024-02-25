Депутат Рады Устинова заявила о перспективе потери Харькова

25 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Украина может потерять Харьков, заявила Александра Устинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный депутат Украины Александра Устинова высказала опасения о возможной потере города Харьков. Она отметила, что сейчас речь идет уже не о победе Киева, а о выживании страны. «У нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — передает слова Устиновой издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она добавила, что сейчас речь идет о выживании Украины. Без дополнительной поддержки и поставок боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители F-16, Киеву будет очень трудно справиться с проблемами, заключила депутат. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил сложную ситуацию для украинских вооруженных сил на харьковском направлении. Он сообщил о концентрации российских войск и их резервов на некоторых участках фронта. Зеленский также выразил обеспокоенность нехваткой вооружений и задержкой западной военной помощи.

Народный депутат Украины Александра Устинова высказала опасения о возможной потере города Харьков. Она отметила, что сейчас речь идет уже не о победе Киева, а о выживании страны. «У нас будут очень высокие шансы потерять Харьков», — передает слова Устиновой издание Deutsche Welle (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Она добавила, что сейчас речь идет о выживании Украины. Без дополнительной поддержки и поставок боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители F-16, Киеву будет очень трудно справиться с проблемами, заключила депутат. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил сложную ситуацию для украинских вооруженных сил на харьковском направлении. Он сообщил о концентрации российских войск и их резервов на некоторых участках фронта. Зеленский также выразил обеспокоенность нехваткой вооружений и задержкой западной военной помощи.