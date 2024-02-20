Освобождение Авдеевки и зачистка Крынок: главное из доклада Шойгу

Шойгу доложил Путину, что Авдеевка была освобождена при минимальных потерях

20 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Генштабу удалось провести операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину подробности операции по взятию Авдеевки. Он заявил, что Генштабу удалось взять город с минимальными потерями, а также подчеркнул, что ВС РФ освободили 72 квадратных километра. Ход встречи опубликовали на сайте Кремля. О чем говорил Шойгу в беседе с Путиным — в материале URA.RU. Про Авдеевку По словам Шойгу, освобождение города было спланировано Генеральным штабом, а подготовка проходила с осени 2023 года. ВС РФ наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, на которые уходило 200 тонн боеприпасов. Тем самым для ВСУ в городе создали невыносимые условия, поэтому они были вынуждены отойти. Уходя из населенного пункта, украинцы оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей. Он подчеркнул, что Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск. Шойгу рассказал, что генштабу удалось провести операцию по взятию города при минимальных потерях. Он отметил, что Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, при этом наступательные действия продолжаются на запад. Операция по взятию города войдет в военные учебники, подчеркнул министр обороны. Путин после освобождения города поздравил Шойгу с успехом, и отметил, что его надо развивать. Министр также сообщил, что потери ВСУ под Авдеевкой за последние два дня (17 и 18 февраля) составили 2400 солдат. Он отметил, что это большие потери. Ситуация в Крынках В Крынках идет зачистка территории, часть военных ВСУ еще сидит в подвалах, заявил Шойгу. По его словам, у украинских военнослужащих в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Он отметил, что они сосредоточили сильную группировку, состоящую из четырех бригад морской пехоты. Президент РФ в свою очередь призвал военных, оставшихся на освобожденных РФ территориях, не просить по рации об эвакуации. Он посоветовал им сдаваться в плен. «Не надо плакать по рации», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны. Служба по контракту Сергей Шойгу доложил Путину о том, что в 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По его словам, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. Контрнаступление ВСУ Информацию о летнем украинском контрнаступлении российская разведка получила еще в начале 2023 года, рассказал Шойгу. Вся идея контрнаступления ВСУ, по словам министра, была посвящена тому, чтобы выйти к Азовскому морю. Однако точное место атаки не было известно — поэтому было принято решение выстраивать линии обороны на всем протяжении фронта По словам министра, к наступлению ВСУ готовились до 160 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов. В итоге украинские военнослужащие не дошли даже до первой линии обороны. Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Киев потерял 166 тысяч военных убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли более половины поставленных западных танков Leopard и 123 самолета и вертолета. Ядерное оружие Россия не размещала ядерное оружие в космосе, сказал Шойгу. Он подчеркнул, что Москва и в будущем не планирует размещать ядерное оружие в космическом пространстве. «Они знают, что у нас его нет… Тем не менее поднимают шум», — отметил Шойгу. Путин добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, а также призвал соблюдать все имеющиеся договоренности. Беспилотники на СВО Шойгу сообщил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, а счет их производству в РФ идет на тысячи. Он заявил, что такая работа требует постоянного совершенствования. Путин о переговорах Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил Путин. «Это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона», — отметил президент. Путин также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности. Интервью Шойгу после встречи с Путиным Министр обороны заявил, что Россия провела большую, тяжелую, боевую работу, чтобы отбить контрнаступление Украины. Он отметил, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем оснащеннее и опытнее становится армия РФ, при этом по итогам прошлого года видно, насколько вырос уровень командиров и подразделений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину подробности операции по взятию Авдеевки. Он заявил, что Генштабу удалось взять город с минимальными потерями, а также подчеркнул, что ВС РФ освободили 72 квадратных километра. Ход встречи опубликовали на сайте Кремля. О чем говорил Шойгу в беседе с Путиным — в материале URA.RU. По словам Шойгу, освобождение города было спланировано Генеральным штабом, а подготовка проходила с осени 2023 года. ВС РФ наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, на которые уходило 200 тонн боеприпасов. Тем самым для ВСУ в городе создали невыносимые условия, поэтому они были вынуждены отойти. Уходя из населенного пункта, украинцы оставили много раненых солдат, оружия и заминированных площадей. Он подчеркнул, что Авдеевка стала большим сюрпризом для украинских войск. Шойгу рассказал, что генштабу удалось провести операцию по взятию города при минимальных потерях. Он отметил, что Вооруженные силы России освободили 72 квадратных километра, при этом наступательные действия продолжаются на запад. Операция по взятию города войдет в военные учебники, подчеркнул министр обороны. Путин после освобождения города поздравил Шойгу с успехом, и отметил, что его надо развивать. Министр также сообщил, что потери ВСУ под Авдеевкой за последние два дня (17 и 18 февраля) составили 2400 солдат. Он отметил, что это большие потери. В Крынках идет зачистка территории, часть военных ВСУ еще сидит в подвалах, заявил Шойгу. По его словам, у украинских военнослужащих в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Он отметил, что они сосредоточили сильную группировку, состоящую из четырех бригад морской пехоты. Президент РФ в свою очередь призвал военных, оставшихся на освобожденных РФ территориях, не просить по рации об эвакуации. Он посоветовал им сдаваться в плен. «Не надо плакать по рации», — сказал Путин на встрече с главой Минобороны. Сергей Шойгу доложил Путину о том, что в 2023 году почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту. По его словам, это позволило создать две резервные армии и шесть дивизий. Информацию о летнем украинском контрнаступлении российская разведка получила еще в начале 2023 года, рассказал Шойгу. Вся идея контрнаступления ВСУ, по словам министра, была посвящена тому, чтобы выйти к Азовскому морю. Однако точное место атаки не было известно — поэтому было принято решение выстраивать линии обороны на всем протяжении фронта По словам министра, к наступлению ВСУ готовились до 160 тысяч военных, 800 танков и 150 летательных аппаратов. В итоге украинские военнослужащие не дошли даже до первой линии обороны. Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления Киев потерял 166 тысяч военных убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли более половины поставленных западных танков Leopard и 123 самолета и вертолета. Россия не размещала ядерное оружие в космосе, сказал Шойгу. Он подчеркнул, что Москва и в будущем не планирует размещать ядерное оружие в космическом пространстве. «Они знают, что у нас его нет… Тем не менее поднимают шум», — отметил Шойгу. Путин добавил, что Россия всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, а также призвал соблюдать все имеющиеся договоренности. Шойгу сообщил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации применяют беспилотники сотнями в сутки, а счет их производству в РФ идет на тысячи. Он заявил, что такая работа требует постоянного совершенствования. Россия никогда не была против переговоров, мы всегда за переговоры, это касается и Украины, заявил Путин. «Это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона», — отметил президент. Путин также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности. Министр обороны заявил, что Россия провела большую, тяжелую, боевую работу, чтобы отбить контрнаступление Украины. Он отметил, что чем дольше продолжаются боевые действия, тем оснащеннее и опытнее становится армия РФ, при этом по итогам прошлого года видно, насколько вырос уровень командиров и подразделений.