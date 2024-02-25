«Наша Russia» вернется на ТНТ

Юмористическая программа «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение „Наша Russia“», — сообщил Аркадий Водахов. Его слова проводит ТАСС.
«Наша Russia» начала выпускаться в 2006 году. За годы она сыскала народную любовь. Сотрудники завода Михалыч и Иван Дулин, бездомные Сифон и Борода, учительница Снежана Денисовна, подростки Славик и Димон, которые пытаются познакомиться с московскими девушками, породили множество мемов и анекдотов. После 2011 года новые выпуски передачи не выходили.
Однако есть мнения, что российский проект — это адаптация популярного британского сериала «Маленькая Британия». Он выходил на телеканале BBC до 2006 года. Создатели «Наши Russia» заявили, что их продукт является оригинальным.
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