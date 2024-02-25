Развлечения Интересное «Наша Russia» вернется на ТНТ Продюсер телеканала ТНТ сообщил о перезапуске проекта «Наша Russia» 25 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 + «Наша Russia» вернется на российские телеэкраны, заверил Аркадий Водахов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Юмористическая программа «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд». «Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение „Наша Russia“», — сообщил Аркадий Водахов. Его слова проводит ТАСС. «Наша Russia» начала выпускаться в 2006 году. За годы она сыскала народную любовь. Сотрудники завода Михалыч и Иван Дулин, бездомные Сифон и Борода, учительница Снежана Денисовна, подростки Славик и Димон, которые пытаются познакомиться с московскими девушками, породили множество мемов и анекдотов. После 2011 года новые выпуски передачи не выходили. Однако есть мнения, что российский проект — это адаптация популярного британского сериала «Маленькая Британия». Он выходил на телеканале BBC до 2006 года. Создатели «Наши Russia» заявили, что их продукт является оригинальным. Юмористическая программа «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд». «Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение „Наша Russia“», — сообщил Аркадий Водахов. Его слова проводит ТАСС. «Наша Russia» начала выпускаться в 2006 году. За годы она сыскала народную любовь. Сотрудники завода Михалыч и Иван Дулин, бездомные Сифон и Борода, учительница Снежана Денисовна, подростки Славик и Димон, которые пытаются познакомиться с московскими девушками, породили множество мемов и анекдотов. После 2011 года новые выпуски передачи не выходили. Однако есть мнения, что российский проект — это адаптация популярного британского сериала «Маленькая Британия». Он выходил на телеканале BBC до 2006 года. Создатели «Наши Russia» заявили, что их продукт является оригинальным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям