«Наша Russia» вернется на ТНТ

Продюсер телеканала ТНТ сообщил о перезапуске проекта «Наша Russia»
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«Наша Russia» вернется на российские телеэкраны, заверил Аркадий Водахов Фото:

Юмористическая программа «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».

«Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение „Наша Russia“», — сообщил Аркадий Водахов. Его слова проводит ТАСС.

«Наша Russia» начала выпускаться в 2006 году. За годы она сыскала народную любовь. Сотрудники завода Михалыч и Иван Дулин, бездомные Сифон и Борода, учительница Снежана Денисовна, подростки Славик и Димон, которые пытаются познакомиться с московскими девушками, породили множество мемов и анекдотов. После 2011 года новые выпуски передачи не выходили.

Однако есть мнения, что российский проект — это адаптация популярного британского сериала «Маленькая Британия». Он выходил на телеканале BBC до 2006 года. Создатели «Наши Russia» заявили, что их продукт является оригинальным.

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Юмористическая программа «Наша Russia» вновь будет выходить на ТНТ. Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд». «Из того, что могу анонсировать, мы планируем возвращение „Наша Russia“», — сообщил Аркадий Водахов. Его слова проводит ТАСС. «Наша Russia» начала выпускаться в 2006 году. За годы она сыскала народную любовь. Сотрудники завода Михалыч и Иван Дулин, бездомные Сифон и Борода, учительница Снежана Денисовна, подростки Славик и Димон, которые пытаются познакомиться с московскими девушками, породили множество мемов и анекдотов. После 2011 года новые выпуски передачи не выходили. Однако есть мнения, что российский проект — это адаптация популярного британского сериала «Маленькая Британия». Он выходил на телеканале BBC до 2006 года. Создатели «Наши Russia» заявили, что их продукт является оригинальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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