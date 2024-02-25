Президент Чехии отправил своих граждан в ВСУ и пожаловался на поддержку Украины

Глава Чехии Петр Павел выдал разрешение 20 наемникам присоединиться к ВСУ. Об этом он рассказал сам, отметив, что были отклонены несколько запросов.
«Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам. 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел», — заявил Петр Павел в программе «Без пяти минут 12» телеканала
Он также отметил, что Запад оказывает недостаточную поддержку ВСУ. По его словам, финансирование конфликта существенно уменьшилось в последнее время, на фоне продвижения ВС РФ.
При этом президент Чехии признал, что страна испытывает и внутренние проблемы. Из-за них государство не может обеспечить Украину тем, что она требует.
Наемники из Чехии уже появлялись в зоне СВО ранее. 15 февраля пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк заявил о четверых погибших граждан, которые сражались за ВСУ.
Чтобы вступить в армию Украины, чехи должны спрашивать разрешение у президента своей страны. Также известны случаи, когда арестованные жители Чехии пытаются вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.