Президент Чехии отправил своих граждан в ВСУ и пожаловался на поддержку Украины

Президент Чехии Павел: 20 чехов получили разрешения на вступление в ВСУ
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Чехия отправила 20 военных на Украину после разрешения президента Петра Павла Фото:
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Глава Чехии Петр Павел выдал разрешение 20 наемникам присоединиться к ВСУ. Об этом он рассказал сам, отметив, что были отклонены несколько запросов.

«Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам. 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел», — заявил Петр Павел в программе «Без пяти минут 12» телеканала Nova.

Он также отметил, что Запад оказывает недостаточную поддержку ВСУ. По его словам, финансирование конфликта существенно уменьшилось в последнее время, на фоне продвижения ВС РФ.

При этом президент Чехии признал, что страна испытывает и внутренние проблемы. Из-за них государство не может обеспечить Украину тем, что она требует.

Наемники из Чехии уже появлялись в зоне СВО ранее. 15 февраля пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк заявил о четверых погибших граждан, которые сражались за ВСУ.

Чтобы вступить в армию Украины, чехи должны спрашивать разрешение у президента своей страны. Также известны случаи, когда арестованные жители Чехии пытаются вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания.

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Глава Чехии Петр Павел выдал разрешение 20 наемникам присоединиться к ВСУ. Об этом он рассказал сам, отметив, что были отклонены несколько запросов. «Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам. 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел», — заявил Петр Павел в программе «Без пяти минут 12» телеканала Nova. Он также отметил, что Запад оказывает недостаточную поддержку ВСУ. По его словам, финансирование конфликта существенно уменьшилось в последнее время, на фоне продвижения ВС РФ. При этом президент Чехии признал, что страна испытывает и внутренние проблемы. Из-за них государство не может обеспечить Украину тем, что она требует. Наемники из Чехии уже появлялись в зоне СВО ранее. 15 февраля пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк заявил о четверых погибших граждан, которые сражались за ВСУ. Чтобы вступить в армию Украины, чехи должны спрашивать разрешение у президента своей страны. Также известны случаи, когда арестованные жители Чехии пытаются вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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