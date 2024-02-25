Президент Чехии отправил своих граждан в ВСУ и пожаловался на поддержку Украины

Президент Чехии Павел: 20 чехов получили разрешения на вступление в ВСУ

25 февраля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Чехия отправила 20 военных на Украину после разрешения президента Петра Павла Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чехии Петр Павел выдал разрешение 20 наемникам присоединиться к ВСУ. Об этом он рассказал сам, отметив, что были отклонены несколько запросов. «Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам. 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел», — заявил Петр Павел в программе «Без пяти минут 12» телеканала Nova . Он также отметил, что Запад оказывает недостаточную поддержку ВСУ. По его словам, финансирование конфликта существенно уменьшилось в последнее время, на фоне продвижения ВС РФ. При этом президент Чехии признал, что страна испытывает и внутренние проблемы. Из-за них государство не может обеспечить Украину тем, что она требует. Наемники из Чехии уже появлялись в зоне СВО ранее. 15 февраля пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк заявил о четверых погибших граждан, которые сражались за ВСУ. Чтобы вступить в армию Украины, чехи должны спрашивать разрешение у президента своей страны. Также известны случаи, когда арестованные жители Чехии пытаются вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания.

Глава Чехии Петр Павел выдал разрешение 20 наемникам присоединиться к ВСУ. Об этом он рассказал сам, отметив, что были отклонены несколько запросов. «Разрешение служить в украинской армии было выдано 20 гражданам. 56 заявлений с этой просьбой было отклонено по рекомендациям министерств обороны и внутренних дел», — заявил Петр Павел в программе «Без пяти минут 12» телеканала Nova. Он также отметил, что Запад оказывает недостаточную поддержку ВСУ. По его словам, финансирование конфликта существенно уменьшилось в последнее время, на фоне продвижения ВС РФ. При этом президент Чехии признал, что страна испытывает и внутренние проблемы. Из-за них государство не может обеспечить Украину тем, что она требует. Наемники из Чехии уже появлялись в зоне СВО ранее. 15 февраля пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк заявил о четверых погибших граждан, которые сражались за ВСУ. Чтобы вступить в армию Украины, чехи должны спрашивать разрешение у президента своей страны. Также известны случаи, когда арестованные жители Чехии пытаются вступить в ВСУ, чтобы избежать наказания.