24 февраля 2024

В Екатеринбурге задержали авиарейсы в Якутск и Махачкалу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Причина задержек рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 февраля задержали рейсы в Якутск и Махачкалу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет рейса R3-468 авиакомпании „Якутия“ в Якутск задержан в Екатеринбурге 25 февраля с 20:40 до 22:45 (самолет B-737). Рейс WZ-1045 перевозчика Red Wings задержан с 22:30 до 23:10 (самолет RRJ-95LR)», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переносов рейсов не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 февраля задержали рейсы в Якутск и Махачкалу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса R3-468 авиакомпании „Якутия“ в Якутск задержан в Екатеринбурге 25 февраля с 20:40 до 22:45 (самолет B-737). Рейс WZ-1045 перевозчика Red Wings задержан с 22:30 до 23:10 (самолет RRJ-95LR)», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переносов рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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