В Екатеринбурге задержали авиарейсы в Якутск и Махачкалу. Скрин

25 февраля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Причина задержек рейсов не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 февраля задержали рейсы в Якутск и Махачкалу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса R3-468 авиакомпании „Якутия“ в Якутск задержан в Екатеринбурге 25 февраля с 20:40 до 22:45 (самолет B-737). Рейс WZ-1045 перевозчика Red Wings задержан с 22:30 до 23:10 (самолет RRJ-95LR)», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переносов рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 февраля задержали рейсы в Якутск и Махачкалу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса R3-468 авиакомпании „Якутия“ в Якутск задержан в Екатеринбурге 25 февраля с 20:40 до 22:45 (самолет B-737). Рейс WZ-1045 перевозчика Red Wings задержан с 22:30 до 23:10 (самолет RRJ-95LR)», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина переносов рейсов не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы авиакомпаний. На момент публикации ответ получить не удалось.