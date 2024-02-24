24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Перми резко потеплеет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков ждет потепление после морозов Фото:

В Перми 26 февраля прогнозируется потепление до -3 градусов. Информация об этом опубликована в telegram-канале пермского ЦГМС.

«Температура в Перми 26 февраля прогнозируется днем от -5 до -3 градусов, ночью около -9 градусов. Осадки маловероятны», — говорится в сообщении метеорологов.

Ранее 24 февраля в Прикамье были морозы до 28 градусов ниже нуля. Затем теплая воздушная масса стала вытеснять арктический воздух.

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В Перми 26 февраля прогнозируется потепление до -3 градусов. Информация об этом опубликована в telegram-канале пермского ЦГМС. «Температура в Перми 26 февраля прогнозируется днем от -5 до -3 градусов, ночью около -9 градусов. Осадки маловероятны», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее 24 февраля в Прикамье были морозы до 28 градусов ниже нуля. Затем теплая воздушная масса стала вытеснять арктический воздух.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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