В Перми резко потеплеет

Пермяков ждет потепление после морозов
В Перми 26 февраля прогнозируется потепление до -3 градусов. Информация об этом опубликована в telegram-канале пермского ЦГМС.
«Температура в Перми 26 февраля прогнозируется днем от -5 до -3 градусов, ночью около -9 градусов. Осадки маловероятны», — говорится в сообщении метеорологов.
Ранее 24 февраля в Прикамье были морозы до 28 градусов ниже нуля. Затем теплая воздушная масса стала вытеснять арктический воздух.
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