В Перми резко потеплеет

25 февраля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Пермяков ждет потепление после морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми 26 февраля прогнозируется потепление до -3 градусов. Информация об этом опубликована в telegram-канале пермского ЦГМС. «Температура в Перми 26 февраля прогнозируется днем от -5 до -3 градусов, ночью около -9 градусов. Осадки маловероятны», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее 24 февраля в Прикамье были морозы до 28 градусов ниже нуля. Затем теплая воздушная масса стала вытеснять арктический воздух.

В Перми 26 февраля прогнозируется потепление до -3 градусов. Информация об этом опубликована в telegram-канале пермского ЦГМС. «Температура в Перми 26 февраля прогнозируется днем от -5 до -3 градусов, ночью около -9 градусов. Осадки маловероятны», — говорится в сообщении метеорологов. Ранее 24 февраля в Прикамье были морозы до 28 градусов ниже нуля. Затем теплая воздушная масса стала вытеснять арктический воздух.