Зеленский объяснил стремление Украины в НАТО

Зеленский: НАТО не сможет защищать Украину, пока она не в альянсе

25 февраля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Украина прекратит свое существование, если проиграет РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «У украинцев нет альтернативы, кроме как выбрать себе безопасность. Пока мы не в НАТО, альянс не может нас защищать», — заявил Владимир Зеленский на конференции. Прямой эфир шел на его telegram-канале. Он также заявил, что если Украины проиграет в конфликте с Россией, то она не будет существовать. Поэтому, оружие НАТО играет в этом решающую роль. Еще Зеленский прокомментировал мирные предложения от многих стран мира. По мнению главы Украины, они все недействительны, ведь инициатива должна исходить «только от Украины». Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уверен, что Украину пригласят в НАТО в 2024 году. Он уверен, что отказ о приглашения спровоцирует новый конфликт на Ближнем Востоке. Однако перед вступлением Киеву надо выполнить ряд условий. Также Украине мешает действующий конфликт с Россией. Альянс боится принимать страну, ведь это приведет к прямым боестолкновениям блока с РФ.

Украина стремится в НАТО, чтобы обеспечить себе полную безопасность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024». «У украинцев нет альтернативы, кроме как выбрать себе безопасность. Пока мы не в НАТО, альянс не может нас защищать», — заявил Владимир Зеленский на конференции. Прямой эфир шел на его telegram-канале. Он также заявил, что если Украины проиграет в конфликте с Россией, то она не будет существовать. Поэтому, оружие НАТО играет в этом решающую роль. Еще Зеленский прокомментировал мирные предложения от многих стран мира. По мнению главы Украины, они все недействительны, ведь инициатива должна исходить «только от Украины». Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак уверен, что Украину пригласят в НАТО в 2024 году. Он уверен, что отказ о приглашения спровоцирует новый конфликт на Ближнем Востоке. Однако перед вступлением Киеву надо выполнить ряд условий. Также Украине мешает действующий конфликт с Россией. Альянс боится принимать страну, ведь это приведет к прямым боестолкновениям блока с РФ.