NYT: Украине не позволят вступить в НАТО до завершения спецоперации

03 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

На вступление Украины в НАТО требуется не один год, сообщает New York Times Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua НАТО не даст Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, поскольку в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Об этом пишет газета New York Times. «Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — утверждают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски. По их мнению, на вступление Украины в альянс могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны. «Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона», — пояснили авторы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. По его словам, для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Пока этого потребовали лишь главы десяти стран. Сообщалось, что присоединение к блоку может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Кроме того, вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса, предполагали в Государственной думе РФ.

НАТО не даст Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, поскольку в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов. Об этом пишет газета New York Times. «Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях», — утверждают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски. По их мнению, на вступление Украины в альянс могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны. «Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона», — пояснили авторы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг ответил отказом. По его словам, для вступления Украины в НАТО необходимо согласование всех союзников альянса. Пока этого потребовали лишь главы десяти стран. Сообщалось, что присоединение к блоку может усилить противостояние с Россией, также Киеву придется долго ждать вступления в альянс. Кроме того, вступление Украины в НАТО приведет к распаду альянса, предполагали в Государственной думе РФ.