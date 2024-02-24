Шесть свердловчан стали победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

Шесть управленцев из Свердловской области стали победителями юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького.
«В шестерку победителей из Свердловской области вошли: академический директор ООО „Нетология“ Ольга Лаврентьева, финансовый директор АО „Эйрбург“ Сергей Маталасов, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО „Уральский завод гражданской авиации“ Дмитрий Панин, генеральный директор ООО „СТА“ Лев Репин. А также директор ООО „УК СПТ“ и генеральный директор ООО „СинараПромТранс“», — сообщила пресс-служба конкурса.
Всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%, говорится в сообщении. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах и смогут встретиться с ведущими управленцами страны.
Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.
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