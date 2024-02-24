24 февраля 2024

Шесть свердловчан стали победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, кириенко сергей, лидеры россии
Суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей Фото:

Шесть управленцев из Свердловской области стали победителями юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького.

«В шестерку победителей из Свердловской области вошли: академический директор ООО „Нетология“ Ольга Лаврентьева, финансовый директор АО „Эйрбург“ Сергей Маталасов, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО „Уральский завод гражданской авиации“ Дмитрий Панин, генеральный директор ООО „СТА“ Лев Репин. А также директор ООО „УК СПТ“ и генеральный директор ООО „СинараПромТранс“», — сообщила пресс-служба конкурса.

Всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%, говорится в сообщении. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах и смогут встретиться с ведущими управленцами страны.

Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.

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Шесть управленцев из Свердловской области стали победителями юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького. «В шестерку победителей из Свердловской области вошли: академический директор ООО „Нетология“ Ольга Лаврентьева, финансовый директор АО „Эйрбург“ Сергей Маталасов, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО „Уральский завод гражданской авиации“ Дмитрий Панин, генеральный директор ООО „СТА“ Лев Репин. А также директор ООО „УК СПТ“ и генеральный директор ООО „СинараПромТранс“», — сообщила пресс-служба конкурса. Всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%, говорится в сообщении. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах и смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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