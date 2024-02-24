Шесть свердловчан стали победителями конкурса управленцев «Лидеры России»

25 февраля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шесть управленцев из Свердловской области стали победителями юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького. «В шестерку победителей из Свердловской области вошли: академический директор ООО „Нетология“ Ольга Лаврентьева, финансовый директор АО „Эйрбург“ Сергей Маталасов, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО „Уральский завод гражданской авиации“ Дмитрий Панин, генеральный директор ООО „СТА“ Лев Репин. А также директор ООО „УК СПТ“ и генеральный директор ООО „СинараПромТранс“», — сообщила пресс-служба конкурса. Всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%, говорится в сообщении. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах и смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шесть управленцев из Свердловской области стали победителями юбилейного конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Торжественная церемония награждения прошла в МХАТ Горького. «В шестерку победителей из Свердловской области вошли: академический директор ООО „Нетология“ Ольга Лаврентьева, финансовый директор АО „Эйрбург“ Сергей Маталасов, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО „Уральский завод гражданской авиации“ Дмитрий Панин, генеральный директор ООО „СТА“ Лев Репин. А также директор ООО „УК СПТ“ и генеральный директор ООО „СинараПромТранс“», — сообщила пресс-служба конкурса. Всего в суперфинале победили 102 человека — из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран. Среди победителей — 83 мужчины и 19 представительниц прекрасного пола, что составляет 19,3%, говорится в сообщении. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере один млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах и смогут встретиться с ведущими управленцами страны. Конкурс «Лидеры России» по поручению президента РФ Владимира Путина проводится с 2017 года. Пятый сезон начался в апреле 2023 года. За это время поступило более миллиона заявок из 150 стран мира.