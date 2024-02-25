Премьер-министр Палестины объявит об отставке правительства

26 февраля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Правительство Палестины 26 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщил официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса. «Премьер-министр Мухаммед Штайе вручит лидеру Палестины Аббасу прошение об отставке. Его кабинет продолжит работать до формирования нового правительства», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления региональными игроками и США, передает телеканал. Отставка правительства связана с усилиями для прекращения войны в секторе Газа, а также предоставлением гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава. Следующим шагом станет национальный консенсус с участием группировок Палестины, в том числе движения ХАМАС, перед формированием нового правительства, отмечает источник. США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. Вопрос обсуждается с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США.

Правительство Палестины 26 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщил официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса. «Премьер-министр Мухаммед Штайе вручит лидеру Палестины Аббасу прошение об отставке. Его кабинет продолжит работать до формирования нового правительства», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления региональными игроками и США, передает телеканал. Отставка правительства связана с усилиями для прекращения войны в секторе Газа, а также предоставлением гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава. Следующим шагом станет национальный консенсус с участием группировок Палестины, в том числе движения ХАМАС, перед формированием нового правительства, отмечает источник. США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. Вопрос обсуждается с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США.