25 февраля 2024

Премьер-министр Палестины объявит об отставке правительства

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Правительство Палестины 26 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщил официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса.

«Премьер-министр Мухаммед Штайе вручит лидеру Палестины Аббасу прошение об отставке. Его кабинет продолжит работать до формирования нового правительства», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления региональными игроками и США, передает телеканал. Отставка правительства связана с усилиями для прекращения войны в секторе Газа, а также предоставлением гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава. Следующим шагом станет национальный консенсус с участием группировок Палестины, в том числе движения ХАМАС, перед формированием нового правительства, отмечает источник.

США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. Вопрос обсуждается с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США.

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Правительство Палестины 26 февраля уйдет в отставку. Об этом сообщил официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса. «Премьер-министр Мухаммед Штайе вручит лидеру Палестины Аббасу прошение об отставке. Его кабинет продолжит работать до формирования нового правительства», — сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. Президент Аббас вынужден пойти на этот шаг из-за оказываемого на него давления региональными игроками и США, передает телеканал. Отставка правительства связана с усилиями для прекращения войны в секторе Газа, а также предоставлением гарантий по выводу оккупационных войск и снятию блокады с палестинского анклава. Следующим шагом станет национальный консенсус с участием группировок Палестины, в том числе движения ХАМАС, перед формированием нового правительства, отмечает источник. США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. Вопрос обсуждается с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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