Госдеп: США готовят план о создании независимой Палестины

31 января 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, вопрос обсуждается с партнерами в регионе. «Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США», — сообщил Миллер на брифинге. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона признать палестинское государство. По его словам, власти США на данный момент продумывают лучшие варианты продвижения в создании этого государства.

США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, вопрос обсуждается с партнерами в регионе. «Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США», — сообщил Миллер на брифинге. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона признать палестинское государство. По его словам, власти США на данный момент продумывают лучшие варианты продвижения в создании этого государства.