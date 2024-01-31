Госдеп: США готовят план о создании независимой Палестины

США разрабатывают план о создании независимого государства Палестина. Об этом заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, вопрос обсуждается с партнерами в регионе.
«Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США», — сообщил Миллер на брифинге. Так он ответил на вопрос о планах Вашингтона признать палестинское государство. По его словам, власти США на данный момент продумывают лучшие варианты продвижения в создании этого государства.
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