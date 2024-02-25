Челябинская область стала второй в рейтинге самого дешевого бензина в России

26 февраля 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинская область заняла второе место в рейтинге самого дешевого бензина АИ-92 в России. В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля, говорится в исследовании РИА Новости. «Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр)», — говорится в рейтинге. Самый дорогой бензин (66,19 рубля за литр) в Магаданской области. В Челябинской области за год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 8,3%. На чистую среднюю зарплату в месяц получится купить 1060 литров топлива. По этому показателю Челябинская область занимает 30-е место в рейтинге. В Челябинской области в ноябре 2023 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов Уральского федерального округа. Согласно данным Росстата, 13 ноября 2023 года цена на бензин марки АИ-92 в регионе составляла 47,05 рубля за литр. На втором месте значилась Курганская область (47,09 рубля за литр). Самый дорогой бензин в УрФО в ноябре прошлого года был в Ямало-Ненецком автономном округе (51,64 рубля за литр).

Челябинская область заняла второе место в рейтинге самого дешевого бензина АИ-92 в России. В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля, говорится в исследовании РИА Новости. «Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр)», — говорится в рейтинге. Самый дорогой бензин (66,19 рубля за литр) в Магаданской области. В Челябинской области за год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 8,3%. На чистую среднюю зарплату в месяц получится купить 1060 литров топлива. По этому показателю Челябинская область занимает 30-е место в рейтинге. В Челябинской области в ноябре 2023 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов Уральского федерального округа. Согласно данным Росстата, 13 ноября 2023 года цена на бензин марки АИ-92 в регионе составляла 47,05 рубля за литр. На втором месте значилась Курганская область (47,09 рубля за литр). Самый дорогой бензин в УрФО в ноябре прошлого года был в Ямало-Ненецком автономном округе (51,64 рубля за литр).