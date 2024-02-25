25 февраля 2024
24 февраля 2024

Челябинская область стала второй в рейтинге самого дешевого бензина в России

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, газпромнефть, автозаправка, азс
В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля Фото:

Челябинская область заняла второе место в рейтинге самого дешевого бензина АИ-92 в России. В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля, говорится в исследовании РИА Новости.

«Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр)», — говорится в рейтинге. Самый дорогой бензин (66,19 рубля за литр) в Магаданской области.

В Челябинской области за год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 8,3%. На чистую среднюю зарплату в месяц получится купить 1060 литров топлива. По этому показателю Челябинская область занимает 30-е место в рейтинге.

В Челябинской области в ноябре 2023 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов Уральского федерального округа. Согласно данным Росстата, 13 ноября 2023 года цена на бензин марки АИ-92 в регионе составляла 47,05 рубля за литр. На втором месте значилась Курганская область (47,09 рубля за литр). Самый дорогой бензин в УрФО в ноябре прошлого года был в Ямало-Ненецком автономном округе (51,64 рубля за литр).

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Челябинская область заняла второе место в рейтинге самого дешевого бензина АИ-92 в России. В январе стоимость за литр составляла 47,16 рубля, говорится в исследовании РИА Новости. «Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в республике Коми (47,14 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр)», — говорится в рейтинге. Самый дорогой бензин (66,19 рубля за литр) в Магаданской области. В Челябинской области за год стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 8,3%. На чистую среднюю зарплату в месяц получится купить 1060 литров топлива. По этому показателю Челябинская область занимает 30-е место в рейтинге. В Челябинской области в ноябре 2023 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других субъектов Уральского федерального округа. Согласно данным Росстата, 13 ноября 2023 года цена на бензин марки АИ-92 в регионе составляла 47,05 рубля за литр. На втором месте значилась Курганская область (47,09 рубля за литр). Самый дорогой бензин в УрФО в ноябре прошлого года был в Ямало-Ненецком автономном округе (51,64 рубля за литр).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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