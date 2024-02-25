Аналитики раскрыли, как в ХМАО изменились цены на бензин

РИАН: в ХМАО цена бензина марки АИ-92 за год выросла на 11,3%

26 февраля 2024 в 04:33 Размер текста - 17 +

Цена бензина в ХМАО за год подскочила на 11,3% Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость литра бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,62 рубля. За последние 12 месяцев цена данного вида топлива выросла на 11,3%. Результаты исследования приводят аналитики РИА Новости. «Стоимость топлива в январе 2024 года почти во всех субъектах РФ была выше, чем в январе 2023 года. В ХМАО цена бензина марки АИ-92 — 49,62 рубля. Рост за год составил 11,3%», — сообщается в исследовании аналитиков. При этом Югра входит в пятерку лидеров среди регионов России по доступности бензина. Каждый житель округа может позволить себе купить на среднемесячную зарплату 1863 литра топлива. Данные приведены аналитиками по состоянию на январь текущего года. По их прогнозам, рост доходов населения будет происходить быстрее, что повлечет по итогам года рост доступности бензина. Автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС «Газпром нефти» между Нижневартовском и Мегионом АИ-92 14 февраля стоил 44,4 рубля, а АИ-95 — 49,7 рубля.

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость литра бензина марки АИ-92 в январе 2024 года составила 49,62 рубля. За последние 12 месяцев цена данного вида топлива выросла на 11,3%. Результаты исследования приводят аналитики РИА Новости. «Стоимость топлива в январе 2024 года почти во всех субъектах РФ была выше, чем в январе 2023 года. В ХМАО цена бензина марки АИ-92 — 49,62 рубля. Рост за год составил 11,3%», — сообщается в исследовании аналитиков. При этом Югра входит в пятерку лидеров среди регионов России по доступности бензина. Каждый житель округа может позволить себе купить на среднемесячную зарплату 1863 литра топлива. Данные приведены аналитиками по состоянию на январь текущего года. По их прогнозам, рост доходов населения будет происходить быстрее, что повлечет по итогам года рост доступности бензина. Автомобилисты ХМАО нашли заправки с самой низкой ценой на топливо. На АЗС «Газпром нефти» между Нижневартовском и Мегионом АИ-92 14 февраля стоил 44,4 рубля, а АИ-95 — 49,7 рубля.