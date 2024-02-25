В Кургане готовятся к весеннему паводку

26 февраля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

В Кургане началась подготовка к весеннему паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские коммунальщики проверяют гидросооружения перед весенним паводком и готовятся к резке льда на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Ежегодно, в преддверии паводка „Водный Союз“ проводит профилактические работы на городских гидротехнических сооружениях. Все механизмы проверяются на готовность к пропуску паводковых вод. В марте специалисты начнут резать лед на Тоболе. Подготовка к этому начнется уже 4 марта, когда на ледяное поле будет нанесена разметка и установлены информационные знаки. У плотины работы начнутся 13 марта, у Кировского моста — 20 марта», — говорится в сообщении. Ежегодно в Кургане распиливается более 23 тысяч квадратов льда. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска готовит город к паводку. Коммунальщики вывозят снег и прочищают ливневую канализацию. Также власти обследуют пять городских дамб и поставят на них дежурные посты.

Курганские коммунальщики проверяют гидросооружения перед весенним паводком и готовятся к резке льда на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Ежегодно, в преддверии паводка „Водный Союз“ проводит профилактические работы на городских гидротехнических сооружениях. Все механизмы проверяются на готовность к пропуску паводковых вод. В марте специалисты начнут резать лед на Тоболе. Подготовка к этому начнется уже 4 марта, когда на ледяное поле будет нанесена разметка и установлены информационные знаки. У плотины работы начнутся 13 марта, у Кировского моста — 20 марта», — говорится в сообщении. Ежегодно в Кургане распиливается более 23 тысяч квадратов льда. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска готовит город к паводку. Коммунальщики вывозят снег и прочищают ливневую канализацию. Также власти обследуют пять городских дамб и поставят на них дежурные посты.