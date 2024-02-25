25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Кургане готовятся к весеннему паводку

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки и улицы города во время режима самоизоляции. Курган , половодье, тобол, паводок, весна, дамба кургана, лед в воде
В Кургане началась подготовка к весеннему паводку Фото:

Курганские коммунальщики проверяют гидросооружения перед весенним паводком и готовятся к резке льда на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«Ежегодно, в преддверии паводка „Водный Союз“ проводит профилактические работы на городских гидротехнических сооружениях. Все механизмы проверяются на готовность к пропуску паводковых вод. В марте специалисты начнут резать лед на Тоболе. Подготовка к этому начнется уже 4 марта, когда на ледяное поле будет нанесена разметка и установлены информационные знаки. У плотины работы начнутся 13 марта, у Кировского моста — 20 марта», — говорится в сообщении. Ежегодно в Кургане распиливается более 23 тысяч квадратов льда.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска готовит город к паводку. Коммунальщики вывозят снег и прочищают ливневую канализацию. Также власти обследуют пять городских дамб и поставят на них дежурные посты.

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Курганские коммунальщики проверяют гидросооружения перед весенним паводком и готовятся к резке льда на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Ежегодно, в преддверии паводка „Водный Союз“ проводит профилактические работы на городских гидротехнических сооружениях. Все механизмы проверяются на готовность к пропуску паводковых вод. В марте специалисты начнут резать лед на Тоболе. Подготовка к этому начнется уже 4 марта, когда на ледяное поле будет нанесена разметка и установлены информационные знаки. У плотины работы начнутся 13 марта, у Кировского моста — 20 марта», — говорится в сообщении. Ежегодно в Кургане распиливается более 23 тысяч квадратов льда. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринска готовит город к паводку. Коммунальщики вывозят снег и прочищают ливневую канализацию. Также власти обследуют пять городских дамб и поставят на них дежурные посты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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