В Каслях непотушенная сигарета унесла жизнь мужчины

В Каслях (Челябинская область) непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Огнеборцы города Касли работали на пожаре, возникшем в частном доме по улице Красного Фронта. Во время тушения обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении. В ведомстве подчеркнули, что тлеющая сигарета либо плохо затушенный окурок способны лишить жизни человека, что и доказал очередной случай гибели человека. В ГУ МЧС указали, что, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель, возможно, трагедии удалось бы избежать.
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