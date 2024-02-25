25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Каслях непотушенная сигарета унесла жизнь мужчины

В Каслях 45-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной гибели 45-летнего мужчины стала непотушенная сигарета Фото:

В Каслях (Челябинская область) непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Огнеборцы города Касли работали на пожаре, возникшем в частном доме по улице Красного Фронта. Во время тушения обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении. В ведомстве подчеркнули, что тлеющая сигарета либо плохо затушенный окурок способны лишить жизни человека, что и доказал очередной случай гибели человека. В ГУ МЧС указали, что, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель, возможно, трагедии удалось бы избежать.

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В Каслях (Челябинская область) непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Огнеборцы города Касли работали на пожаре, возникшем в частном доме по улице Красного Фронта. Во время тушения обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении. В ведомстве подчеркнули, что тлеющая сигарета либо плохо затушенный окурок способны лишить жизни человека, что и доказал очередной случай гибели человека. В ГУ МЧС указали, что, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель, возможно, трагедии удалось бы избежать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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