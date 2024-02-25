В Каслях непотушенная сигарета унесла жизнь мужчины

В Каслях 45-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

26 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Причиной гибели 45-летнего мужчины стала непотушенная сигарета Фото: Илья Московец © URA.RU В Каслях (Челябинская область) непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Огнеборцы города Касли работали на пожаре, возникшем в частном доме по улице Красного Фронта. Во время тушения обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении. В ведомстве подчеркнули, что тлеющая сигарета либо плохо затушенный окурок способны лишить жизни человека, что и доказал очередной случай гибели человека. В ГУ МЧС указали, что, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель, возможно, трагедии удалось бы избежать.

В Каслях (Челябинская область) непотушенная сигарета стала причиной смерти мужчины. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «Огнеборцы города Касли работали на пожаре, возникшем в частном доме по улице Красного Фронта. Во время тушения обнаружен мужчина 1978 года рождения без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, причиной возникновения пожара послужила неосторожность при курении. В ведомстве подчеркнули, что тлеющая сигарета либо плохо затушенный окурок способны лишить жизни человека, что и доказал очередной случай гибели человека. В ГУ МЧС указали, что, если бы в квартире был установлен пожарный извещатель, возможно, трагедии удалось бы избежать.