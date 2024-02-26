В КНДР озаботились желанием Киева сделать из ВСУ «пушечное мясо» для США

ЦТАК: заявления Киева о готовности воевать с КНДР за США абсурдны

26 февраля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Сражение ВСУ за США могут привести к «дурным» последствиям, уверен Но Чжу Хен Фото: Официальный сайт президента Украины Решение властей Украины сделать своих людей «пушечным мясом» в случае столкновения США с Ираном, КНДР или Китаем абсурдно и может привести к «дурным последствиям». Об этом написал обозреватель Но Чжу Хен. «Не знаю, насколько хорошо они понимают ситуацию и противника, не знаю, насколько хорошо они понимают дурные последствия. Но само абсурдное суждение и оголтелое желание поучаствовать в войне, которые вызовут удивление даже у хозяина, могут быть оценены только как апогей смехотворного невежества», — заявил Но Чжу Хен в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается продлить свою политическую карьеру, принимая подобные решения. По словам обозревателя, ВСУ не станут достойным противником для Северной Кореи, поэтому Киеву стоит проявлять сдержанность в своих заявлениях. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина готова воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, пишет Life . Он также добавил, что в будущем Киев будет стремиться помогать Вашингтону, однако сейчас именно украинской стороне нужна поддержка союзников, дополняет «Ридус».

Решение властей Украины сделать своих людей «пушечным мясом» в случае столкновения США с Ираном, КНДР или Китаем абсурдно и может привести к «дурным последствиям». Об этом написал обозреватель Но Чжу Хен. «Не знаю, насколько хорошо они понимают ситуацию и противника, не знаю, насколько хорошо они понимают дурные последствия. Но само абсурдное суждение и оголтелое желание поучаствовать в войне, которые вызовут удивление даже у хозяина, могут быть оценены только как апогей смехотворного невежества», — заявил Но Чжу Хен в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается продлить свою политическую карьеру, принимая подобные решения. По словам обозревателя, ВСУ не станут достойным противником для Северной Кореи, поэтому Киеву стоит проявлять сдержанность в своих заявлениях. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина готова воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, пишет Life. Он также добавил, что в будущем Киев будет стремиться помогать Вашингтону, однако сейчас именно украинской стороне нужна поддержка союзников, дополняет «Ридус».