25 февраля 2024
24 февраля 2024

Пермь посетит министр строительства РФ Файзуллин

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, файзуллин ирек
Файзуллин посещает столицу Прикамья раз в месяц Фото:

В Пермь 27 февраля приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом сообщает газета «Звезда».

«В Пермь с рабочим визитом приедет Ирек Файзуллин. Министру покажут Пермский авиационный техникум им. Швецова, художественную галерею и инфекционную больницу», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Файзуллин регулярно посещает Пермь. Его встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проходят раз в месяц.

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В Пермь 27 февраля приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом сообщает газета «Звезда». «В Пермь с рабочим визитом приедет Ирек Файзуллин. Министру покажут Пермский авиационный техникум им. Швецова, художественную галерею и инфекционную больницу», — сказано в сообщении. Уточняется, что Файзуллин регулярно посещает Пермь. Его встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проходят раз в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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