Пермь посетит министр строительства РФ Файзуллин

26 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Файзуллин посещает столицу Прикамья раз в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермь 27 февраля приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом сообщает газета «Звезда». «В Пермь с рабочим визитом приедет Ирек Файзуллин. Министру покажут Пермский авиационный техникум им. Швецова, художественную галерею и инфекционную больницу», — сказано в сообщении. Уточняется, что Файзуллин регулярно посещает Пермь. Его встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проходят раз в месяц.

В Пермь 27 февраля приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом сообщает газета «Звезда». «В Пермь с рабочим визитом приедет Ирек Файзуллин. Министру покажут Пермский авиационный техникум им. Швецова, художественную галерею и инфекционную больницу», — сказано в сообщении. Уточняется, что Файзуллин регулярно посещает Пермь. Его встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проходят раз в месяц.