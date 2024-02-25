Пермь посетит министр строительства РФ Файзуллин

Файзуллин посещает столицу Прикамья раз в месяц
В Пермь 27 февраля приедет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Об этом сообщает газета «Звезда».
«В Пермь с рабочим визитом приедет Ирек Файзуллин. Министру покажут Пермский авиационный техникум им. Швецова, художественную галерею и инфекционную больницу», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Файзуллин регулярно посещает Пермь. Его встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным проходят раз в месяц.
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