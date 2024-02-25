25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Челябинске за год коттеджи подорожали на 70%

Стоимость коттеджей в Челябинске за год выросла почти на 6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
В Челябинске стоимость коттеджей за год выросла с 3 до 13,6 млн рублей Фото:

В Челябинске в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-недвижимость».

«В Челябинске за 2023 год стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. При этом в городе в январе 2024 года на продажу было выставлено 447 частных домов», — сообщили в пресс-службе.

В начале декабря 2023 года в Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки также выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей. Причину роста стоимости земельных участков в городе-миллионнике специалисты по недвижимости объясняют повышением спроса на земельные участки.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-недвижимость». «В Челябинске за 2023 год стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. При этом в городе в январе 2024 года на продажу было выставлено 447 частных домов», — сообщили в пресс-службе. В начале декабря 2023 года в Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки также выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей. Причину роста стоимости земельных участков в городе-миллионнике специалисты по недвижимости объясняют повышением спроса на земельные участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...