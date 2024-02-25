В Челябинске за год коттеджи подорожали на 70%

В Челябинске в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито-недвижимость».
«В Челябинске за 2023 год стоимость коттеджей выросла на 70%, с 8 млн до 13,6 млн рублей. При этом в городе в январе 2024 года на продажу было выставлено 447 частных домов», — сообщили в пресс-службе.
В начале декабря 2023 года в Челябинске стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки также выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей. Причину роста стоимости земельных участков в городе-миллионнике специалисты по недвижимости объясняют повышением спроса на земельные участки.
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