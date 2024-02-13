В Челябинске за два месяца стоимость земли под дачи и коттеджи выросла на 44%. Инфографика

13 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

В Челябинске земельные участки продаются по 270 тысяч рублей за сотку Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков выросла со 170 до 270 тысяч рублей. На данный минимальная стоимость участков составляет 249 тысяч рублей, максимальная — 11 млн 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Причину роста стоимости земельных участков в Челябинске риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова объясняет повышением спроса на земельные участки. Осенью 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичное жилья покупатели в мегаполисе с квартир на вторичном рынке переключились на новостройки, а также на приобретение земель под частные дома. В Челябинске стоимость земельных участков под строительство дома выросла на 100 тысяч рублей за сотку, со 170 до 270 тысяч рублей Скрин: сайт Restate

В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков выросла со 170 до 270 тысяч рублей. На данный минимальная стоимость участков составляет 249 тысяч рублей, максимальная — 11 млн 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Причину роста стоимости земельных участков в Челябинске риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова объясняет повышением спроса на земельные участки. Осенью 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичное жилья покупатели в мегаполисе с квартир на вторичном рынке переключились на новостройки, а также на приобретение земель под частные дома.