В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate.
«В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков выросла со 170 до 270 тысяч рублей. На данный минимальная стоимость участков составляет 249 тысяч рублей, максимальная — 11 млн 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте.
Причину роста стоимости земельных участков в Челябинске риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова объясняет повышением спроса на земельные участки. Осенью 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичное жилья покупатели в мегаполисе с квартир на вторичном рынке переключились на новостройки, а также на приобретение земель под частные дома.
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