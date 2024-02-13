В Челябинске за два месяца стоимость земли под дачи и коттеджи выросла на 44%. Инфографика

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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
В Челябинске земельные участки продаются по 270 тысяч рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate.

«В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков выросла со 170 до 270 тысяч рублей. На данный минимальная стоимость участков составляет 249 тысяч рублей, максимальная — 11 млн 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте.

Причину роста стоимости земельных участков в Челябинске риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова объясняет повышением спроса на земельные участки. Осенью 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичное жилья покупатели в мегаполисе с квартир на вторичном рынке переключились на новостройки, а также на приобретение земель под частные дома.

В Челябинске стоимость земельных участков под строительство дома выросла на 100 тысяч рублей за сотку, со 170 до 270 тысяч рублей
В Челябинске стоимость земельных участков под строительство дома выросла на 100 тысяч рублей за сотку, со 170 до 270 тысяч рублей

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В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков под коттеджи и садовые участки выросла на 44%. Цена за сотку земли со 170 тысяч до 270 тысяч рублей, следует из динамики цен на сайте Restate. «В Челябинске с 30 ноября по 8 февраля стоимость земельных участков выросла со 170 до 270 тысяч рублей. На данный минимальная стоимость участков составляет 249 тысяч рублей, максимальная — 11 млн 600 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Причину роста стоимости земельных участков в Челябинске риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова объясняет повышением спроса на земельные участки. Осенью 2023 года из-за повышения ипотечных ставок на вторичное жилья покупатели в мегаполисе с квартир на вторичном рынке переключились на новостройки, а также на приобретение земель под частные дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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