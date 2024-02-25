25 февраля 2024
24 февраля 2024

В Перми педофил месяц насиловал 7-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский дед мороз на площади города. Тюмень, педофилия, ребенок без присмотра, педофил, дети без присмотра
Девочка рассказала о насилии спустя девять лет Фото:

В Перми 52-летний мужчина в течение месяца насиловал свою 7-летнюю родственницу. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и против пермяка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по пермскому краю.

«Установлено, что с января по февраль 2014 года, 52-летний пермяк воспользовался беспомощным состоянием своей 7-летней родственницы. В течение месяца мужчина насиловал девочку. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

В рамках расследования были допрошены десятки свидетелей и проведены сложные экспертизы. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 16 лет.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 52-летний мужчина в течение месяца насиловал свою 7-летнюю родственницу. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и против пермяка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по пермскому краю. «Установлено, что с января по февраль 2014 года, 52-летний пермяк воспользовался беспомощным состоянием своей 7-летней родственницы. В течение месяца мужчина насиловал девочку. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве. В рамках расследования были допрошены десятки свидетелей и проведены сложные экспертизы. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 16 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...