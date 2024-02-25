В Перми педофил месяц насиловал 7-летнюю девочку

26 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Девочка рассказала о насилии спустя девять лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Перми 52-летний мужчина в течение месяца насиловал свою 7-летнюю родственницу. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и против пермяка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по пермскому краю. «Установлено, что с января по февраль 2014 года, 52-летний пермяк воспользовался беспомощным состоянием своей 7-летней родственницы. В течение месяца мужчина насиловал девочку. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве. В рамках расследования были допрошены десятки свидетелей и проведены сложные экспертизы. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 16 лет.

В Перми 52-летний мужчина в течение месяца насиловал свою 7-летнюю родственницу. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и против пермяка возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по пермскому краю. «Установлено, что с января по февраль 2014 года, 52-летний пермяк воспользовался беспомощным состоянием своей 7-летней родственницы. В течение месяца мужчина насиловал девочку. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве. В рамках расследования были допрошены десятки свидетелей и проведены сложные экспертизы. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений. Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 16 лет.