В курганских ПВЗ Wildberries стали приходить товары в крови. Фото

26 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Курганцам приходят товары в необычных упаковках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали получать товары с окровавленными упаковками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в регионе. «На пакете, в котором пришел товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь», — делится с URA.RU источник. Как пояснили журналисту, случаи с пятнами крови на товарах действительно происходят. По версии источниками, она могла попасть на упаковку из-за производственной травмы сотрудника склада маркетплейса, раны у грузчика или у менеджера на самом пункте выдачи. Отмечается, что такие товары в любом случае выдаются клиенту, если кровь попала именно на упаковку, а не на сам заказ. «Бывает, что сами сотрудники ПВЗ ее вытирают либо отдают прямо так», — делится с URA.RU источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Сообщается, что в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть должна была прийти позднее. В курганский ПВЗ пришел товар с пятном крови Фото: источник URA.RU

В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали получать товары с окровавленными упаковками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в регионе. «На пакете, в котором пришел товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь», — делится с URA.RU источник. Как пояснили журналисту, случаи с пятнами крови на товарах действительно происходят. По версии источниками, она могла попасть на упаковку из-за производственной травмы сотрудника склада маркетплейса, раны у грузчика или у менеджера на самом пункте выдачи. Отмечается, что такие товары в любом случае выдаются клиенту, если кровь попала именно на упаковку, а не на сам заказ. «Бывает, что сами сотрудники ПВЗ ее вытирают либо отдают прямо так», — делится с URA.RU источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Сообщается, что в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть должна была прийти позднее.