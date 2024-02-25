25 февраля 2024

В курганских ПВЗ Wildberries стали приходить товары в крови. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Курганцам приходят товары в необычных упаковках Фото:
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Курганские свободные кассы

В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали получать товары с окровавленными упаковками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в регионе.

«На пакете, в котором пришел товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь», — делится с URA.RU источник.

Как пояснили журналисту, случаи с пятнами крови на товарах действительно происходят. По версии источниками, она могла попасть на упаковку из-за производственной травмы сотрудника склада маркетплейса, раны у грузчика или у менеджера на самом пункте выдачи. Отмечается, что такие товары в любом случае выдаются клиенту, если кровь попала именно на упаковку, а не на сам заказ. «Бывает, что сами сотрудники ПВЗ ее вытирают либо отдают прямо так», — делится с URA.RU источник.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Сообщается, что в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть должна была прийти позднее.

В курганский ПВЗ пришел товар с пятном крови
В курганский ПВЗ пришел товар с пятном крови
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В Кургане сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries стали получать товары с окровавленными упаковками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой маркетплейса в регионе. «На пакете, в котором пришел товар, есть красное пятно. Предположительно, это засохшая кровь», — делится с URA.RU источник. Как пояснили журналисту, случаи с пятнами крови на товарах действительно происходят. По версии источниками, она могла попасть на упаковку из-за производственной травмы сотрудника склада маркетплейса, раны у грузчика или у менеджера на самом пункте выдачи. Отмечается, что такие товары в любом случае выдаются клиенту, если кровь попала именно на упаковку, а не на сам заказ. «Бывает, что сами сотрудники ПВЗ ее вытирают либо отдают прямо так», — делится с URA.RU источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Сообщается, что в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть должна была прийти позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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