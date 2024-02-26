Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных граждан

Правительство России намерено выделить более четырех миллиардов рублей на ежемесячные компенсации мобилизованным гражданам и контрактникам. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.
«Правительство РФ выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку мобилизованных граждан и контрактников, которые до призыва уже были пенсионерами силовых структур», — говорится в сообщении. Уточняется, что им будет положена ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет.
Выплачивать компенсации для контрактников и мобилизованных поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Также российский лидер заявлял, что поддержка военных должна быть единой вне зависимости от категории военнослужащего.
Правительство России намерено выделить более четырех миллиардов рублей на ежемесячные компенсации мобилизованным гражданам и контрактникам. Об этом сообщается на сайте российского кабмина. «Правительство РФ выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку мобилизованных граждан и контрактников, которые до призыва уже были пенсионерами силовых структур», — говорится в сообщении. Уточняется, что им будет положена ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет. Выплачивать компенсации для контрактников и мобилизованных поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Также российский лидер заявлял, что поддержка военных должна быть единой вне зависимости от категории военнослужащего.