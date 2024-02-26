Правительство РФ выделит более 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных граждан

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Правительство выделит миллиарды рублей на поддержку военных Фото:

Правительство России намерено выделить более четырех миллиардов рублей на ежемесячные компенсации мобилизованным гражданам и контрактникам. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

«Правительство РФ выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку мобилизованных граждан и контрактников, которые до призыва уже были пенсионерами силовых структур», — говорится в сообщении. Уточняется, что им будет положена ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет.

Выплачивать компенсации для контрактников и мобилизованных поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Также российский лидер заявлял, что поддержка военных должна быть единой вне зависимости от категории военнослужащего.

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Правительство России намерено выделить более четырех миллиардов рублей на ежемесячные компенсации мобилизованным гражданам и контрактникам. Об этом сообщается на сайте российского кабмина. «Правительство РФ выделит более четырех миллиардов рублей на поддержку мобилизованных граждан и контрактников, которые до призыва уже были пенсионерами силовых структур», — говорится в сообщении. Уточняется, что им будет положена ежемесячная компенсация в размере 100% пенсии за выслугу лет. Выплачивать компенсации для контрактников и мобилизованных поручил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Также российский лидер заявлял, что поддержка военных должна быть единой вне зависимости от категории военнослужащего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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