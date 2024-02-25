В ЯНАО началось досрочное голосование по выборам президента РФ

26 февраля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Досрочно на Ямале проголосуют порядка 45 тысяч человек Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирком ЯНАО сообщил о старте досрочного голосования по выборам президента. Члены избирательной комиссии проедут по отдаленным территориям Ямала и соберут голоса у жителей рыболовекцих поселений, оленьих стойбищ, а также работников нефтегазовых месторождений. «Немного помешала погода и борта смогли подняться не во всех территориях — погодные нюансы всегда корректируют нашу досрочку. Сегодня коллеги снова работают в территориях. Надеемся ко всем доехать. В крайнем случае, куда вертолеты не смогут подняться, будем добираться наземными средствами — это снегоходы и трэколы. Конечно, это дольше, но время пока есть. Будем надеяться, что все получится», — прокомментировала член избиркома Светлана Климентьева. Досрочное голосование на выборах президента России в ЯНАО проходит с 25 февраля по 14 марта. До старта выборов 15 марта работники избиркома планируют собрать голоса у 45 тысяч человек.

Избирком ЯНАО сообщил о старте досрочного голосования по выборам президента. Члены избирательной комиссии проедут по отдаленным территориям Ямала и соберут голоса у жителей рыболовекцих поселений, оленьих стойбищ, а также работников нефтегазовых месторождений. «Немного помешала погода и борта смогли подняться не во всех территориях — погодные нюансы всегда корректируют нашу досрочку. Сегодня коллеги снова работают в территориях. Надеемся ко всем доехать. В крайнем случае, куда вертолеты не смогут подняться, будем добираться наземными средствами — это снегоходы и трэколы. Конечно, это дольше, но время пока есть. Будем надеяться, что все получится», — прокомментировала член избиркома Светлана Климентьева. Досрочное голосование на выборах президента России в ЯНАО проходит с 25 февраля по 14 марта. До старта выборов 15 марта работники избиркома планируют собрать голоса у 45 тысяч человек.