25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ЯНАО началось досрочное голосование по выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО. Тундра + досрочные выборы, ненцы, топ, кмнс, выборы 2024
Досрочно на Ямале проголосуют порядка 45 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Избирком ЯНАО сообщил о старте досрочного голосования по выборам президента. Члены избирательной комиссии проедут по отдаленным территориям Ямала и соберут голоса у жителей рыболовекцих поселений, оленьих стойбищ, а также работников нефтегазовых месторождений.

«Немного помешала погода и борта смогли подняться не во всех территориях — погодные нюансы всегда корректируют нашу досрочку. Сегодня коллеги снова работают в территориях. Надеемся ко всем доехать. В крайнем случае, куда вертолеты не смогут подняться, будем добираться наземными средствами — это снегоходы и трэколы. Конечно, это дольше, но время пока есть. Будем надеяться, что все получится», — прокомментировала член избиркома Светлана Климентьева.

Досрочное голосование на выборах президента России в ЯНАО проходит с 25 февраля по 14 марта. До старта выборов 15 марта работники избиркома планируют собрать голоса у 45 тысяч человек.

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Избирком ЯНАО сообщил о старте досрочного голосования по выборам президента. Члены избирательной комиссии проедут по отдаленным территориям Ямала и соберут голоса у жителей рыболовекцих поселений, оленьих стойбищ, а также работников нефтегазовых месторождений. «Немного помешала погода и борта смогли подняться не во всех территориях — погодные нюансы всегда корректируют нашу досрочку. Сегодня коллеги снова работают в территориях. Надеемся ко всем доехать. В крайнем случае, куда вертолеты не смогут подняться, будем добираться наземными средствами — это снегоходы и трэколы. Конечно, это дольше, но время пока есть. Будем надеяться, что все получится», — прокомментировала член избиркома Светлана Климентьева. Досрочное голосование на выборах президента России в ЯНАО проходит с 25 февраля по 14 марта. До старта выборов 15 марта работники избиркома планируют собрать голоса у 45 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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