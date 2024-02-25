Челябинцы запатентовали пневмозапоры для снижения в 50 раз выбросов металлургов

Ученые ЮУрГУ нашли способ, как пневматикой запирать вредные выбросы в печах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) запатентовали запорное устройство для снижения в 50 раз выбросов металлургических производств. Как сообщили в пресс-службе вуза, запирать вредные газы в печи предложено с помощью вихря воздуха.

«Разработчики ЮУрГУ запатентовали пневматическое запорное устройство. Оно предназначен для предотвращения выхлопа агрессивных газов на металлургических предприятиях», — сообщили в ЮУрГУ.

Запор будет полезен в доменных, сталеплавильных цехах, на ферросплавном и химическом производствах, где одной из основных операций является загрузка сыпучих материалов, или шихты, в печь. Нежелательным эффектом технологии является загрязнения атмосферы и водоемов. Ученые пояснили, что на долю предприятий черной металлургии приходится до 50% общих загрязнений атмосферы, что соответствует выбросу более 10,3 млн тонн вредных веществ в год.

В университете добавили: печи устроены так, что при загрузке шихты запорное механическое устройство открыто. Поскольку химреакции протекают под давлением выше атмосферного, это провоцирует выхлоп агрессивных газов через само загрузочное устройство наружу. Пневматика вихревого типа челябинских ученых предотвратит выброс загрязнителей противотоком газов под давлением, равным или превышающим давление в реакторе.

«Мы убрали из конструкции промышленной печи механический затвор и разместили вокруг канала загрузки сыпучих материалов направляющий аппарат. Конструкция содержит неподвижные лопасти, расположенные под углом. К аппарату компрессор направляет поток воздуха под давлением. В результате возникает вихревое течение поступающего воздуха», — рассказала доцент кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» ЮУрГУ Дарья Хабарова.

Исследователи выяснили, что при засыпании шихты в печь из механического затвора наружу вылетает весь объем агрессивных газов. Использование предложенного затвора полностью исключит выбросы пыли и агрессивных газов в цех, а количество общих выхлопов в атмосферу снизится в 50 раз. Также исчезнет необходимость в автономной системе газоочистки. Другим преимуществом стало то, что увеличится срок службы засыпного аппарата. Оборудование простой конструкции выполняется из жаростойкой керамики без подвижных элементов.

В ЮУрГУ указали на то, что запирающие устройство используют специалисты «Северстали». Новизна челябинской разработки связана с пневматическим принципом работы.