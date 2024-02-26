В Тюмени передумали сносить «многострадальный» торговый центр

Администрация ТЦ «Тюменский» заявила, что планов на снос торгового центра нет

27 февраля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Арендаторы из «Тюменского» постепенно перебираются в открывшийся недавно ТРЦ ARSIB Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ближайшие годы сноса торгового центра «Тюменский», который находится на территории застройки холдинга «АРСИБ», можно не ждать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации «Тюменского». «До 2025 года точно никаких планов по сносу здания нет. Ни о каком изменении статуса торгового центра речи сейчас не идет», — пояснил URA.RU администратор. Разговоры о возможном сносе «Тюменского» после длительного перерыва возобновились из-за закрытия в ТЦ нескольких бутиков и магазинов. В том числе, работу на этой площадке завершил магазин «Магнит». «Наши арендаторы переезжают в новое, более комфортное здание „АРСИБ“, а мы ищем себе новых арендаторов. Это никак не связано со сносом, никто предпринимателей не разгоняет. А „Магнит“, скорее всего, не выдержал конкуренции с „Перекрестком“, „Чижиком“ и другими сетевиками, которые есть в соседних зданиях», — прокомментировали URA.RU в администрации ТЦ «Тюменский». Агентство направило запрос о перспективной застройке площадей рядом с «Тюменским» в главное управление строительства региона. Ранее URA.RU рассказало, что бизнесмены Тюмени после долгих раздумий стали осваивать площади ТЦ «АРСИБ Тауэр». Одним из первых на новые торговые площади зашел владелец сети ресторанов грузинской кухни.

В ближайшие годы сноса торгового центра «Тюменский», который находится на территории застройки холдинга «АРСИБ», можно не ждать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации «Тюменского». «До 2025 года точно никаких планов по сносу здания нет. Ни о каком изменении статуса торгового центра речи сейчас не идет», — пояснил URA.RU администратор. Разговоры о возможном сносе «Тюменского» после длительного перерыва возобновились из-за закрытия в ТЦ нескольких бутиков и магазинов. В том числе, работу на этой площадке завершил магазин «Магнит». «Наши арендаторы переезжают в новое, более комфортное здание „АРСИБ“, а мы ищем себе новых арендаторов. Это никак не связано со сносом, никто предпринимателей не разгоняет. А „Магнит“, скорее всего, не выдержал конкуренции с „Перекрестком“, „Чижиком“ и другими сетевиками, которые есть в соседних зданиях», — прокомментировали URA.RU в администрации ТЦ «Тюменский». Агентство направило запрос о перспективной застройке площадей рядом с «Тюменским» в главное управление строительства региона. Ранее URA.RU рассказало, что бизнесмены Тюмени после долгих раздумий стали осваивать площади ТЦ «АРСИБ Тауэр». Одним из первых на новые торговые площади зашел владелец сети ресторанов грузинской кухни.