02 августа 2023

В Тюмени расширится популярная сеть ресторанов грузинской кухни

В Тюмени откроется новый ресторан грузинской кухни «Кацо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с шеф-поваром Александром Каргиным. Екатеринбург, хинкали, пельмени
Сеть ресторанов грузинской кухни получит новую точку в Тюмени Фото:

В Тюмени расширится сеть ресторанов грузинской кухни «Кацо», которая объявила об открытии нового заведения в комплексе «Арсиб Тауэр». Открыть двери для гостей планируется осенью, о чем компания рассказала в соцсетях.

«Новый ресторанчик будет располагаться в новом торговом центре, открытие которого также запланировано на осень. Гостей ждет большая и удобная парковка. Адрес будущего ресторана — бизнес-центр Арсиб на улице Мельникайте. Меню будет разнообразным и аутентичным, идентичным с меню ресторана „Кацо“» — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

Там уточнили, что открытие планируется в октябре. Новая точка при этом будет просторнее первого филиала, а отличаться она будет открытой кухней в центре зала и дровяной печью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будет расширяться и федеральная сеть фаст-фуда «Вкусно — и точка». Новый ресторан собираются открыть в Тобольске. В пресс-службе компании также рассказали, когда именно планируется пустить первых посетителей.

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В Тюмени расширится сеть ресторанов грузинской кухни «Кацо», которая объявила об открытии нового заведения в комплексе «Арсиб Тауэр». Открыть двери для гостей планируется осенью, о чем компания рассказала в соцсетях. «Новый ресторанчик будет располагаться в новом торговом центре, открытие которого также запланировано на осень. Гостей ждет большая и удобная парковка. Адрес будущего ресторана — бизнес-центр Арсиб на улице Мельникайте. Меню будет разнообразным и аутентичным, идентичным с меню ресторана „Кацо“» — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что открытие планируется в октябре. Новая точка при этом будет просторнее первого филиала, а отличаться она будет открытой кухней в центре зала и дровяной печью. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будет расширяться и федеральная сеть фаст-фуда «Вкусно — и точка». Новый ресторан собираются открыть в Тобольске. В пресс-службе компании также рассказали, когда именно планируется пустить первых посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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