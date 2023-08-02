В Тюмени расширится популярная сеть ресторанов грузинской кухни

В Тюмени откроется новый ресторан грузинской кухни «Кацо»

03 августа 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Сеть ресторанов грузинской кухни получит новую точку в Тюмени Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени расширится сеть ресторанов грузинской кухни «Кацо», которая объявила об открытии нового заведения в комплексе «Арсиб Тауэр». Открыть двери для гостей планируется осенью, о чем компания рассказала в соцсетях. «Новый ресторанчик будет располагаться в новом торговом центре, открытие которого также запланировано на осень. Гостей ждет большая и удобная парковка. Адрес будущего ресторана — бизнес-центр Арсиб на улице Мельникайте. Меню будет разнообразным и аутентичным, идентичным с меню ресторана „Кацо“» — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что открытие планируется в октябре. Новая точка при этом будет просторнее первого филиала, а отличаться она будет открытой кухней в центре зала и дровяной печью. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будет расширяться и федеральная сеть фаст-фуда «Вкусно — и точка». Новый ресторан собираются открыть в Тобольске. В пресс-службе компании также рассказали, когда именно планируется пустить первых посетителей.

В Тюмени расширится сеть ресторанов грузинской кухни «Кацо», которая объявила об открытии нового заведения в комплексе «Арсиб Тауэр». Открыть двери для гостей планируется осенью, о чем компания рассказала в соцсетях. «Новый ресторанчик будет располагаться в новом торговом центре, открытие которого также запланировано на осень. Гостей ждет большая и удобная парковка. Адрес будущего ресторана — бизнес-центр Арсиб на улице Мельникайте. Меню будет разнообразным и аутентичным, идентичным с меню ресторана „Кацо“» — сообщается в группе компании в соцсети «ВКонтакте». Там уточнили, что открытие планируется в октябре. Новая точка при этом будет просторнее первого филиала, а отличаться она будет открытой кухней в центре зала и дровяной печью. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области будет расширяться и федеральная сеть фаст-фуда «Вкусно — и точка». Новый ресторан собираются открыть в Тобольске. В пресс-службе компании также рассказали, когда именно планируется пустить первых посетителей.