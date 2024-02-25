Стало известно о состоянии пермячки, пострадавшей от выстрелов полицейского

Пермячка, пострадавшая от выстрелов полицейского, находится в тяжелом состоянии

26 февраля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Девушка находится в стационаре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермячка, которая пострадала во время погони полицейских за автомобилем без номеров, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Пермского края. «Девушка, пострадавшая в погоне под Пермью, находится в тяжелом состоянии. Пациентка продолжает лечение в условиях стационара», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министерство здравоохранения. Ранее стало известно, что 19 февраля под Пермью около деревни Петушки 17-летняя девушка ехала в автомобиле без номеров. Вместе с ней были два молодых человека. Полицейские потребовали их остановиться, но водитель был пьян и проигнорировал просьбу. Тогда сотрудники полиции отправились в погоню за машиной и выстрелили в нее. В результате девушка и 22-летний пассажир получили огнестрельные ранения. Мужчина отказался от лечения в больнице.

Пермячка, которая пострадала во время погони полицейских за автомобилем без номеров, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Пермского края. «Девушка, пострадавшая в погоне под Пермью, находится в тяжелом состоянии. Пациентка продолжает лечение в условиях стационара», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министерство здравоохранения. Ранее стало известно, что 19 февраля под Пермью около деревни Петушки 17-летняя девушка ехала в автомобиле без номеров. Вместе с ней были два молодых человека. Полицейские потребовали их остановиться, но водитель был пьян и проигнорировал просьбу. Тогда сотрудники полиции отправились в погоню за машиной и выстрелили в нее. В результате девушка и 22-летний пассажир получили огнестрельные ранения. Мужчина отказался от лечения в больнице.