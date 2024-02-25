25 февраля 2024

Стало известно о состоянии пермячки, пострадавшей от выстрелов полицейского

Пермячка, пострадавшая от выстрелов полицейского, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка находится в стационаре Фото:

Пермячка, которая пострадала во время погони полицейских за автомобилем без номеров, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Пермского края.

«Девушка, пострадавшая в погоне под Пермью, находится в тяжелом состоянии. Пациентка продолжает лечение в условиях стационара», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее стало известно, что 19 февраля под Пермью около деревни Петушки 17-летняя девушка ехала в автомобиле без номеров. Вместе с ней были два молодых человека. Полицейские потребовали их остановиться, но водитель был пьян и проигнорировал просьбу. Тогда сотрудники полиции отправились в погоню за машиной и выстрелили в нее. В результате девушка и 22-летний пассажир получили огнестрельные ранения. Мужчина отказался от лечения в больнице.

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Пермячка, которая пострадала во время погони полицейских за автомобилем без номеров, продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в минздраве Пермского края. «Девушка, пострадавшая в погоне под Пермью, находится в тяжелом состоянии. Пациентка продолжает лечение в условиях стационара», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министерство здравоохранения. Ранее стало известно, что 19 февраля под Пермью около деревни Петушки 17-летняя девушка ехала в автомобиле без номеров. Вместе с ней были два молодых человека. Полицейские потребовали их остановиться, но водитель был пьян и проигнорировал просьбу. Тогда сотрудники полиции отправились в погоню за машиной и выстрелили в нее. В результате девушка и 22-летний пассажир получили огнестрельные ранения. Мужчина отказался от лечения в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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