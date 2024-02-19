Пермские врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей от выстрелов полицейского

В Перми девушка, которая получила пять огнестрельных ранений во время погони полицейских за машиной без номеров, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. Ранее сообщалось, что сотрудник полиции произвел по машине 30 выстрелов из автомата.
«Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства в минздраве. Второй пострадавший — молодой человек — самовольно покинул больницу, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что 19 февраля в Пермском крае около деревни Петушки водитель автомобиля без номеров отказался остановиться по требованию полицейских. Во время погони сотрудник открыл огонь из автомата, ранив двух пассажиров — девушку 17 лет и 22-летнего молодого человека. Водитель не пострадал. Он был пьян и не имел прав на управление автомобилем. В полиции ситуацию не комментируют.
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