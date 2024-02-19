19 февраля 2024

Пермские врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей от выстрелов полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Медики продолжают лечение пострадавшей (архивное фото) Фото:

В Перми девушка, которая получила пять огнестрельных ранений во время погони полицейских за машиной без номеров, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. Ранее сообщалось, что сотрудник полиции произвел по машине 30 выстрелов из автомата.

«Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства в минздраве. Второй пострадавший — молодой человек — самовольно покинул больницу, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 19 февраля в Пермском крае около деревни Петушки водитель автомобиля без номеров отказался остановиться по требованию полицейских. Во время погони сотрудник открыл огонь из автомата, ранив двух пассажиров — девушку 17 лет и 22-летнего молодого человека. Водитель не пострадал. Он был пьян и не имел прав на управление автомобилем. В полиции ситуацию не комментируют.

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В Перми девушка, которая получила пять огнестрельных ранений во время погони полицейских за машиной без номеров, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. Ранее сообщалось, что сотрудник полиции произвел по машине 30 выстрелов из автомата. «Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства в минздраве. Второй пострадавший — молодой человек — самовольно покинул больницу, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что 19 февраля в Пермском крае около деревни Петушки водитель автомобиля без номеров отказался остановиться по требованию полицейских. Во время погони сотрудник открыл огонь из автомата, ранив двух пассажиров — девушку 17 лет и 22-летнего молодого человека. Водитель не пострадал. Он был пьян и не имел прав на управление автомобилем. В полиции ситуацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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