Пермские врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей от выстрелов полицейского

20 февраля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Медики продолжают лечение пострадавшей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми девушка, которая получила пять огнестрельных ранений во время погони полицейских за машиной без номеров, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. Ранее сообщалось, что сотрудник полиции произвел по машине 30 выстрелов из автомата. «Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства в минздраве. Второй пострадавший — молодой человек — самовольно покинул больницу, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что 19 февраля в Пермском крае около деревни Петушки водитель автомобиля без номеров отказался остановиться по требованию полицейских. Во время погони сотрудник открыл огонь из автомата, ранив двух пассажиров — девушку 17 лет и 22-летнего молодого человека. Водитель не пострадал. Он был пьян и не имел прав на управление автомобилем. В полиции ситуацию не комментируют.

В Перми девушка, которая получила пять огнестрельных ранений во время погони полицейских за машиной без номеров, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Прикамья. Ранее сообщалось, что сотрудник полиции произвел по машине 30 выстрелов из автомата. «Девушка в настоящее время продолжает лечение в условиях стационара, ее состояние оценивается как тяжелое», — сказал собеседник агентства в минздраве. Второй пострадавший — молодой человек — самовольно покинул больницу, отметили в ведомстве. Ранее стало известно, что 19 февраля в Пермском крае около деревни Петушки водитель автомобиля без номеров отказался остановиться по требованию полицейских. Во время погони сотрудник открыл огонь из автомата, ранив двух пассажиров — девушку 17 лет и 22-летнего молодого человека. Водитель не пострадал. Он был пьян и не имел прав на управление автомобилем. В полиции ситуацию не комментируют.