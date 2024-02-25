25 февраля 2024
24 февраля 2024

В ЯНАО внезапно загорелся локомотив с цистернами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, транспорт, пожар, тушение, цистерны, вагоны, жд, огонь, железная дорога, пожарные, нефтебаза
В Пуровском районе ЯНАО загорелся локомотив, тянущий цистерны (архивное фото) Фото:

В ЯНАО на перегоне между Коротчаево и Новым Уренгоем загорелся локомотив с составом из цистерн и грузовых вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«Около 11 часов 26 февраля в Пуровском районе, в двух километрах от ж/д Коротчаево в сторону ж/д Новый Уренгой, произошло возгорание в кабине маневрового тепловоза. В 12 часов 23 минуты было ликвидировано открытое горение на площади тридцать квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Погибших и пострадавших нет.

Поезд двигался по маршруту Коротчаево — Тихая и тянул состав из 67 грузовых полувагонов и порожних цистерн. В настоящее время, состав перемещен на резервный путь, сбоя в графике железнодорожного движения нет. Причину пожара установят специалисты.

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В ЯНАО на перегоне между Коротчаево и Новым Уренгоем загорелся локомотив с составом из цистерн и грузовых вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Около 11 часов 26 февраля в Пуровском районе, в двух километрах от ж/д Коротчаево в сторону ж/д Новый Уренгой, произошло возгорание в кабине маневрового тепловоза. В 12 часов 23 минуты было ликвидировано открытое горение на площади тридцать квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Погибших и пострадавших нет. Поезд двигался по маршруту Коротчаево — Тихая и тянул состав из 67 грузовых полувагонов и порожних цистерн. В настоящее время, состав перемещен на резервный путь, сбоя в графике железнодорожного движения нет. Причину пожара установят специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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