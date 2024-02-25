В ЯНАО внезапно загорелся локомотив с цистернами

26 февраля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе ЯНАО загорелся локомотив, тянущий цистерны (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В ЯНАО на перегоне между Коротчаево и Новым Уренгоем загорелся локомотив с составом из цистерн и грузовых вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Около 11 часов 26 февраля в Пуровском районе, в двух километрах от ж/д Коротчаево в сторону ж/д Новый Уренгой, произошло возгорание в кабине маневрового тепловоза. В 12 часов 23 минуты было ликвидировано открытое горение на площади тридцать квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Погибших и пострадавших нет. Поезд двигался по маршруту Коротчаево — Тихая и тянул состав из 67 грузовых полувагонов и порожних цистерн. В настоящее время, состав перемещен на резервный путь, сбоя в графике железнодорожного движения нет. Причину пожара установят специалисты.

В ЯНАО на перегоне между Коротчаево и Новым Уренгоем загорелся локомотив с составом из цистерн и грузовых вагонов. Об этом сообщают в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Около 11 часов 26 февраля в Пуровском районе, в двух километрах от ж/д Коротчаево в сторону ж/д Новый Уренгой, произошло возгорание в кабине маневрового тепловоза. В 12 часов 23 минуты было ликвидировано открытое горение на площади тридцать квадратных метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Погибших и пострадавших нет. Поезд двигался по маршруту Коротчаево — Тихая и тянул состав из 67 грузовых полувагонов и порожних цистерн. В настоящее время, состав перемещен на резервный путь, сбоя в графике железнодорожного движения нет. Причину пожара установят специалисты.