Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО

Главной миссией Ханты-Мансийского автономного округа является обеспечение планеты энергоресурсами. Такое заявление сделала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«Наш регион в результате титанических трудовых усилий и затрат выполняет планетарного уровня задачу — обеспечение планеты энергоресурсами. Почему планеты? Потому что благодаря в свое время открытию Западно-Сибирской нефтегазовой провинции наша страна вошла в число энергетических лидеров на планете. Об этом думают югорчане, это делают югорчане и это передают для пользования — югорчане», — сказала Комарова.
По словам, Комаровой на этом фоне Югре доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор.
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