Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО

Комарова назвала добычу энергоресурсов в ХМАО миссией планетарного масштаба

26 февраля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Главной миссией ХМАО является обеспечение планеты энергоресурсами Фото: Анна Майорова © URA.RU Главной миссией Ханты-Мансийского автономного округа является обеспечение планеты энергоресурсами. Такое заявление сделала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Наш регион в результате титанических трудовых усилий и затрат выполняет планетарного уровня задачу — обеспечение планеты энергоресурсами. Почему планеты? Потому что благодаря в свое время открытию Западно-Сибирской нефтегазовой провинции наша страна вошла в число энергетических лидеров на планете. Об этом думают югорчане, это делают югорчане и это передают для пользования — югорчане», — сказала Комарова. По словам, Комаровой на этом фоне Югре доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор.

Главной миссией Ханты-Мансийского автономного округа является обеспечение планеты энергоресурсами. Такое заявление сделала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Наш регион в результате титанических трудовых усилий и затрат выполняет планетарного уровня задачу — обеспечение планеты энергоресурсами. Почему планеты? Потому что благодаря в свое время открытию Западно-Сибирской нефтегазовой провинции наша страна вошла в число энергетических лидеров на планете. Об этом думают югорчане, это делают югорчане и это передают для пользования — югорчане», — сказала Комарова. По словам, Комаровой на этом фоне Югре доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор.