25 февраля 2024

Губернатор Комарова назвала главную миссию ХМАО

Комарова назвала добычу энергоресурсов в ХМАО миссией планетарного масштаба
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, комарова наталья
Главной миссией ХМАО является обеспечение планеты энергоресурсами Фото:

Главной миссией Ханты-Мансийского автономного округа является обеспечение планеты энергоресурсами. Такое заявление сделала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«Наш регион в результате титанических трудовых усилий и затрат выполняет планетарного уровня задачу — обеспечение планеты энергоресурсами. Почему планеты? Потому что благодаря в свое время открытию Западно-Сибирской нефтегазовой провинции наша страна вошла в число энергетических лидеров на планете. Об этом думают югорчане, это делают югорчане и это передают для пользования — югорчане», — сказала Комарова.

По словам, Комаровой на этом фоне Югре доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор.

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Главной миссией Ханты-Мансийского автономного округа является обеспечение планеты энергоресурсами. Такое заявление сделала губернатор Наталья Комарова во время пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «Наш регион в результате титанических трудовых усилий и затрат выполняет планетарного уровня задачу — обеспечение планеты энергоресурсами. Почему планеты? Потому что благодаря в свое время открытию Западно-Сибирской нефтегазовой провинции наша страна вошла в число энергетических лидеров на планете. Об этом думают югорчане, это делают югорчане и это передают для пользования — югорчане», — сказала Комарова. По словам, Комаровой на этом фоне Югре доверяют важные проекты на федеральном уровне. «Верят, что мы справимся», — резюмировала губернатор.
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