Бывший муж американки, задержанной в Екатеринбурге по делу о госизмене, раскрыл цель ее визита

Американка, задержанная по делу о госизмене, приехала в Екатеринбург к родителям

26 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

32-летняя женщина прилетела в Екатеринбург из Лос-Анджелеса на новогодние праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, прилетела в столицу Урала из Лос-Анджелеса, чтобы повидаться с родителями. Об этом рассказал ее бывший супруг, гражданин Америки. «В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2-3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться», — рассказал мужчина изданию «Комсомольская правда — Екатеринбург». При этом сам он виделся с Ксенией в последний раз в 2022 году. Супруги были в разводе с 2017 года. Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.

Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, прилетела в столицу Урала из Лос-Анджелеса, чтобы повидаться с родителями. Об этом рассказал ее бывший супруг, гражданин Америки. «В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2-3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться», — рассказал мужчина изданию «Комсомольская правда — Екатеринбург». При этом сам он виделся с Ксенией в последний раз в 2022 году. Супруги были в разводе с 2017 года. Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.