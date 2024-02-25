25 февраля 2024

Бывший муж американки, задержанной в Екатеринбурге по делу о госизмене, раскрыл цель ее визита

Американка, задержанная по делу о госизмене, приехала в Екатеринбург к родителям
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"Бабье лето". Пермь, фонарный столб, самолет в небе
32-летняя женщина прилетела в Екатеринбург из Лос-Анджелеса на новогодние праздники Фото:
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В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, прилетела в столицу Урала из Лос-Анджелеса, чтобы повидаться с родителями. Об этом рассказал ее бывший супруг, гражданин Америки.

«В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2-3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться», — рассказал мужчина изданию «Комсомольская правда — Екатеринбург».

При этом сам он виделся с Ксенией в последний раз в 2022 году. Супруги были в разводе с 2017 года.

Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.

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Ксения К., задержанная и арестованная в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, прилетела в столицу Урала из Лос-Анджелеса, чтобы повидаться с родителями. Об этом рассказал ее бывший супруг, гражданин Америки. «В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2-3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться», — рассказал мужчина изданию «Комсомольская правда — Екатеринбург». При этом сам он виделся с Ксенией в последний раз в 2022 году. Супруги были в разводе с 2017 года. Девушка имеет двойное гражданство — России и США. ФСБ задержала ее в Екатеринбурге по подозрению в госизмене. Известно, что Ксения помогала ВСУ финансово: она перевела украинской стороне 52 доллара, однако эпизодов может быть больше. Агентство подробно писало об этой истории в отдельном сюжете.
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