На «Таганском ряду» бунтовщики отстояли торговку, которую хотела забрать полиция. Видео

26 февраля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Полицейские приехали в ТЦ «Пекин» после сообщений о том, что там проходит забастовка Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета На «Таганском ряду» торговцы объявили забастовку В Екатеринбурге предприниматели, арендующие площади в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду», не отдали полицейским свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из женщин, одну из самых активных, но толпа собралась, не отдала ее. Сказали, если ее заберете, то и всех нас забирайте. И отстояли, в итоге полиция ушла ни с чем», — поделилась свидетельница инцидента. В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. В администрации ТЦ URA.RU заявили, что рост цен напрямую зависит от стоимости коммунальных услуг. Несмотря на то, что заявлений в полицию не поступало, стражи порядка решили проверить, что происходит на «Таганском ряду». Все, что известно о бунте торговцев — в сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге предприниматели, арендующие площади в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду», не отдали полицейским свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из женщин, одну из самых активных, но толпа собралась, не отдала ее. Сказали, если ее заберете, то и всех нас забирайте. И отстояли, в итоге полиция ушла ни с чем», — поделилась свидетельница инцидента. В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. В администрации ТЦ URA.RU заявили, что рост цен напрямую зависит от стоимости коммунальных услуг. Несмотря на то, что заявлений в полицию не поступало, стражи порядка решили проверить, что происходит на «Таганском ряду». Все, что известно о бунте торговцев — в сюжете URA.RU.