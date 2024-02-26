На «Таганском ряду» бунтовщики отстояли торговку, которую хотела забрать полиция. Видео

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Забастовка продавцов тц "Пекин" в связи с повышением арендной платы. Екатеринбург, тц пекин
Полицейские приехали в ТЦ «Пекин» после сообщений о том, что там проходит забастовка Фото:
новость из сюжета
На «Таганском ряду» торговцы объявили забастовку

В Екатеринбурге предприниматели, арендующие площади в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду», не отдали полицейским свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из женщин, одну из самых активных, но толпа собралась, не отдала ее. Сказали, если ее заберете, то и всех нас забирайте. И отстояли, в итоге полиция ушла ни с чем», — поделилась свидетельница инцидента.

В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. В администрации ТЦ URA.RU заявили, что рост цен напрямую зависит от стоимости коммунальных услуг. Несмотря на то, что заявлений в полицию не поступало, стражи порядка решили проверить, что происходит на «Таганском ряду». Все, что известно о бунте торговцев — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге предприниматели, арендующие площади в торговом центре «Пекин» на «Таганском ряду», не отдали полицейским свою коллегу, которую хотели увезти в отдел. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Полицейские проверяли документы у тех, кто общался с журналистами. Хотели увезти в отдел одну из женщин, одну из самых активных, но толпа собралась, не отдала ее. Сказали, если ее заберете, то и всех нас забирайте. И отстояли, в итоге полиция ушла ни с чем», — поделилась свидетельница инцидента. В Екатеринбурге утром 26 февраля сотрудники торгового центра «Пекин» и рынка «Таганский ряд» отказались открывать свои точки в знак протеста против выросшей стоимости аренды. В администрации ТЦ URA.RU заявили, что рост цен напрямую зависит от стоимости коммунальных услуг. Несмотря на то, что заявлений в полицию не поступало, стражи порядка решили проверить, что происходит на «Таганском ряду». Все, что известно о бунте торговцев — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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