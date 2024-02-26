Прокуратура помогла семье погорельцев из Кургана получить 2 млн на жилье

26 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

У женщины с двумя детьми весной 2023 года сгорел дом, но чиновники отказали ей в сертификате на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Погорелица с детьми из Кургана получила сертификат на приобретение жилья в сумме около 2 млн рублей благодаря прокуратуре. Дом женщины сгорел во время весеннего пожара 2023 года, но чиновники отказали семье в предоставлении сертификата на покупку или строительство нового жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура города Курган провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Установлено, что женщина с двумя детьми проживала в жилом доме, который был уничтожен огнем в результате пожара, произошедшего весной прошлого года. В выдаче сертификата заявительнице было отказано по причине отсутствия регистрации по месту жительства», — сообщает ведомство. Прокурор города обратился с иском в суд о признании за семьей права на получение региональной выплаты в сумме около 2 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Семья получила сертификат и использовала его. В Курганской области от весенних пожаров 2023 года пострадали более 5600 человек. По отчетам властей, погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Погорелица с детьми из Кургана получила сертификат на приобретение жилья в сумме около 2 млн рублей благодаря прокуратуре. Дом женщины сгорел во время весеннего пожара 2023 года, но чиновники отказали семье в предоставлении сертификата на покупку или строительство нового жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура города Курган провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Установлено, что женщина с двумя детьми проживала в жилом доме, который был уничтожен огнем в результате пожара, произошедшего весной прошлого года. В выдаче сертификата заявительнице было отказано по причине отсутствия регистрации по месту жительства», — сообщает ведомство. Прокурор города обратился с иском в суд о признании за семьей права на получение региональной выплаты в сумме около 2 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Семья получила сертификат и использовала его. В Курганской области от весенних пожаров 2023 года пострадали более 5600 человек. По отчетам властей, погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей.