Прокуратура помогла семье погорельцев из Кургана получить 2 млн на жилье

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
У женщины с двумя детьми весной 2023 года сгорел дом, но чиновники отказали ей в сертификате на жилье Фото:

Погорелица с детьми из Кургана получила сертификат на приобретение жилья в сумме около 2 млн рублей благодаря прокуратуре. Дом женщины сгорел во время весеннего пожара 2023 года, но чиновники отказали семье в предоставлении сертификата на покупку или строительство нового жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура города Курган провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Установлено, что женщина с двумя детьми проживала в жилом доме, который был уничтожен огнем в результате пожара, произошедшего весной прошлого года. В выдаче сертификата заявительнице было отказано по причине отсутствия регистрации по месту жительства», — сообщает ведомство.

Прокурор города обратился с иском в суд о признании за семьей права на получение региональной выплаты в сумме около 2 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Семья получила сертификат и использовала его.

В Курганской области от весенних пожаров 2023 года пострадали более 5600 человек. По отчетам властей, погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей.

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Погорелица с детьми из Кургана получила сертификат на приобретение жилья в сумме около 2 млн рублей благодаря прокуратуре. Дом женщины сгорел во время весеннего пожара 2023 года, но чиновники отказали семье в предоставлении сертификата на покупку или строительство нового жилья, сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура города Курган провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Установлено, что женщина с двумя детьми проживала в жилом доме, который был уничтожен огнем в результате пожара, произошедшего весной прошлого года. В выдаче сертификата заявительнице было отказано по причине отсутствия регистрации по месту жительства», — сообщает ведомство. Прокурор города обратился с иском в суд о признании за семьей права на получение региональной выплаты в сумме около 2 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Семья получила сертификат и использовала его. В Курганской области от весенних пожаров 2023 года пострадали более 5600 человек. По отчетам властей, погорельцы получили помощь на сумму 1,4 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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