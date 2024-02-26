Пермский разработчик приложения для поиска детей резко увеличил прибыль

Пермский разработчик приложения «Где мои дети» получил 250 млн рублей прибыли

Приложение для поиска детей скачали десятки миллионов пользователей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская IT-компания «Рефрэш», которая создала мобильное приложение «Где мои дети», улучшила финансовые показатели. В 2023 году разработчик получил более 250 млн рублей прибыли. По сравнению с 2022 годом она увеличилась более чем в 6,5 раз.

«Общество с ограниченно ответственностью „Рефрэш“, Пермь. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 578,5 млн рублей, чистая прибыль — 251,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2022 году выручка IT-компании составляла 368,9 млн рублей, а чистая прибыль — 38 млн рублей.

Мобильное приложение «Где мои дети» предназначено для получения данных о нахождении, перемещении и окружении ребенка с устройств, на которых установлено связанное приложение Pingo. Местонахождение детей определяется по мобильной сети, Wi-Fi сетям, а также по GPS. Приложение является первым собственным продуктом пермской IT-компании. К концу 2023 года его скачали десятки миллионов пользователей по всему миру.