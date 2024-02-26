Вылет самолета из Махачкалы в Екатеринбург задержали из-за проблем с двигателем. Скрин

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, аэропорты регионов, ssj100, суперджет, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
Из Махачкалы самолет вылетел с опозданием на 2,5 часа Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из аэропорта Махачкалы днем 25 февраля в Екатеринбург, вернулся на стоянку из-за незапуска левого двигателя. Эту информацию публикует telegram-канал Aviaincident.

«Возврат на стоянку с точки запуска на одном двигателе. По информации от экипажа, незапуск левого двигателя. Рейс RWZ1046 Махачкала — Екатеринбург, эксплуатант Red Wings Airlines», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло махачкалинского аэропорта, рейс все же состоялся, но самолет вылетел с опозданием. Не в 16:00 часов по московскому времени, а в 18:25. URA.RU направило запрос в пресс-службу Red Wings, на момент публикации ответ не поступил.

Самолет вылетел почти с трехчасовых опозданием
Самолет вылетел почти с трехчасовых опозданием

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Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из аэропорта Махачкалы днем 25 февраля в Екатеринбург, вернулся на стоянку из-за незапуска левого двигателя. Эту информацию публикует telegram-канал Aviaincident. «Возврат на стоянку с точки запуска на одном двигателе. По информации от экипажа, незапуск левого двигателя. Рейс RWZ1046 Махачкала — Екатеринбург, эксплуатант Red Wings Airlines», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло махачкалинского аэропорта, рейс все же состоялся, но самолет вылетел с опозданием. Не в 16:00 часов по московскому времени, а в 18:25. URA.RU направило запрос в пресс-службу Red Wings, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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