В челябинском районе отправят технику на очистку дорог к селам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верхняя Пышма. Свердловская область, уборка снега, снегоуборочная техника, проезжая часть, верхняя пышма
Дороги намерены очистить от переметов уже завтра Фото:

Власти Кунашакского района Челябинской области подтвердили образование снежных переметов на дороге, ведущей к трем селам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, уже во вторник, 27 февраля, на место выедет техника.

«Деревни располагаются по берегам озер, регулярно с озер задувает сильным ветром, поэтому на дороге появляются переметы. К сожалению, вовремя образовавшиеся переметы не успели убрать, так как техника к тому моменту еще не добралась. Завтра с утра техника уберет все образовавшиеся заторы», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района.

В пресс-службе уточнили, что тракторы расчистят две полосы для движения транспорта. Проблемы с топливом для спецтехники нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Кунашакского района Челябинской области подтвердили образование снежных переметов на дороге, ведущей к трем селам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, уже во вторник, 27 февраля, на место выедет техника. «Деревни располагаются по берегам озер, регулярно с озер задувает сильным ветром, поэтому на дороге появляются переметы. К сожалению, вовремя образовавшиеся переметы не успели убрать, так как техника к тому моменту еще не добралась. Завтра с утра техника уберет все образовавшиеся заторы», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. В пресс-службе уточнили, что тракторы расчистят две полосы для движения транспорта. Проблемы с топливом для спецтехники нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...