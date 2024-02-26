В челябинском районе отправят технику на очистку дорог к селам

26 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Дороги намерены очистить от переметов уже завтра Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Кунашакского района Челябинской области подтвердили образование снежных переметов на дороге, ведущей к трем селам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, уже во вторник, 27 февраля, на место выедет техника. «Деревни располагаются по берегам озер, регулярно с озер задувает сильным ветром, поэтому на дороге появляются переметы. К сожалению, вовремя образовавшиеся переметы не успели убрать, так как техника к тому моменту еще не добралась. Завтра с утра техника уберет все образовавшиеся заторы», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. В пресс-службе уточнили, что тракторы расчистят две полосы для движения транспорта. Проблемы с топливом для спецтехники нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.

Власти Кунашакского района Челябинской области подтвердили образование снежных переметов на дороге, ведущей к трем селам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, уже во вторник, 27 февраля, на место выедет техника. «Деревни располагаются по берегам озер, регулярно с озер задувает сильным ветром, поэтому на дороге появляются переметы. К сожалению, вовремя образовавшиеся переметы не успели убрать, так как техника к тому моменту еще не добралась. Завтра с утра техника уберет все образовавшиеся заторы», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации района. В пресс-службе уточнили, что тракторы расчистят две полосы для движения транспорта. Проблемы с топливом для спецтехники нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Кунашакском районе засыпало снегом дорогу к трем селам. Как URA.RU рассказал житель села, инвалид второй группы Дмитрий Д., жители сел Акчакуль, Кумкуль и Иксанова не могут выехать на основную дорогу.