ФАС проверяет муниципальное предприятие мэрии Сургутского района

26 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

ФАС начал проверку после жалобы омбудсмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба проверяет муниципальное предприятие мэрии Сургутского района «Сургутрайторф» (СРТ). Об этом URA.RU сообщил источник из бизнес-сообщества Сургута. «СРТ является основным заказчиком Сургутского района на уборку и вывоз снега в поселениях. Имеют свой полигон для хранения и утилизации снега. Осенью они разыграли контракты на зимнюю уборку улиц в поселениях. При заключении контрактов СРТ указало, что будет принимать на полигоне снег по 52 рубля. Но после Нового года директор МУПа Оксана Чурикова поставила всех предпринимателей перед фактом, что тариф на утилизацию снега увеличивается практически наполовину. И будет 70 рублей за куб», — сообщил собеседник. Предприниматели пытались объяснить руководителю МУПа, что изменение тарифа оставляет их без заработка, а некоторых и вовсе ставит край банкротства. «Уговорами ничего добиться не удалось. Чурикава угрожает всем судами за невыполнение контракта. Предприниматели обратились в ФАС. Началась проверка МУПа», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в муниципальное предприятие. Там не ответили на звонок. В управление ФАС по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчики готовы судиться с МУПом мэрии Сургутского района из-за долгов. Из-за кадровых проблем на предприятии бизнесменом не могли выдать расчет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральная антимонопольная служба проверяет муниципальное предприятие мэрии Сургутского района «Сургутрайторф» (СРТ). Об этом URA.RU сообщил источник из бизнес-сообщества Сургута. «СРТ является основным заказчиком Сургутского района на уборку и вывоз снега в поселениях. Имеют свой полигон для хранения и утилизации снега. Осенью они разыграли контракты на зимнюю уборку улиц в поселениях. При заключении контрактов СРТ указало, что будет принимать на полигоне снег по 52 рубля. Но после Нового года директор МУПа Оксана Чурикова поставила всех предпринимателей перед фактом, что тариф на утилизацию снега увеличивается практически наполовину. И будет 70 рублей за куб», — сообщил собеседник. Предприниматели пытались объяснить руководителю МУПа, что изменение тарифа оставляет их без заработка, а некоторых и вовсе ставит край банкротства. «Уговорами ничего добиться не удалось. Чурикава угрожает всем судами за невыполнение контракта. Предприниматели обратились в ФАС. Началась проверка МУПа», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в муниципальное предприятие. Там не ответили на звонок. В управление ФАС по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчики готовы судиться с МУПом мэрии Сургутского района из-за долгов. Из-за кадровых проблем на предприятии бизнесменом не могли выдать расчет.