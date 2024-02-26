Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

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Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО Фото:

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает на сайте парламента.

«В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали», — отмечается во время заседания. Его трансляция велась на сайте парламента. После ратификации Швеция официально станет 32 членом НАТО.

В 2023 году Финляндия стала 31 членом Североатлантического альянса. Тогда в России пообещали принять контрмеры на этот счет.

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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает на сайте парламента. «В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали», — отмечается во время заседания. Его трансляция велась на сайте парламента. После ратификации Швеция официально станет 32 членом НАТО. В 2023 году Финляндия стала 31 членом Североатлантического альянса. Тогда в России пообещали принять контрмеры на этот счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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