Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает на сайте парламента.
«В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали», — отмечается во время заседания. Его трансляция велась на сайте парламента. После ратификации Швеция официально станет 32 членом НАТО.
В 2023 году Финляндия стала 31 членом Североатлантического альянса. Тогда в России пообещали принять контрмеры на этот счет.
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