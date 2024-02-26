Политика Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО 26 февраля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 + Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает на сайте парламента. «В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали», — отмечается во время заседания. Его трансляция велась на сайте парламента. После ратификации Швеция официально станет 32 членом НАТО. В 2023 году Финляндия стала 31 членом Североатлантического альянса. Тогда в России пообещали принять контрмеры на этот счет. Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщает на сайте парламента. «В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали», — отмечается во время заседания. Его трансляция велась на сайте парламента. После ратификации Швеция официально станет 32 членом НАТО. В 2023 году Финляндия стала 31 членом Североатлантического альянса. Тогда в России пообещали принять контрмеры на этот счет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям