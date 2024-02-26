Перевозчик запустит новый автобусный маршрут №300т в Перми

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Общественный транспорт. Пермь, пассажир автобуса, пассажир трамвая, люди в общественном транспорте
Маршрут будет проходить по центральным улицам Перми Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми в начале марта появиться новый экскурсионный автобусный маршрут №300т. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

«Первые поездки будут проведены 1 и 8 марта в 19:30. Маршрут стартует у железнодорожного вокзала „Пермь-1“. Он будет проходить по улицам Монастырской, 25-го Октября, Ленина, Екатерининской, Сибирской, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту», — написано на сайте ведомства.

Время экскурсии — около двух часов. В пути запланированы две остановки — на Соборной площади и у парка им. Горького. Стоимость билета на человека составляет 600 рублей.

Перевозчик запустил первый экскурсионный маршрут в прикамской столице в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 300-летию Перми.

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В Перми в начале марта появиться новый экскурсионный автобусный маршрут №300т. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. «Первые поездки будут проведены 1 и 8 марта в 19:30. Маршрут стартует у железнодорожного вокзала „Пермь-1“. Он будет проходить по улицам Монастырской, 25-го Октября, Ленина, Екатерининской, Сибирской, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту», — написано на сайте ведомства. Время экскурсии — около двух часов. В пути запланированы две остановки — на Соборной площади и у парка им. Горького. Стоимость билета на человека составляет 600 рублей. Перевозчик запустил первый экскурсионный маршрут в прикамской столице в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 300-летию Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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