Перевозчик запустит новый автобусный маршрут №300т в Перми

26 февраля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Маршрут будет проходить по центральным улицам Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми в начале марта появиться новый экскурсионный автобусный маршрут №300т. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. «Первые поездки будут проведены 1 и 8 марта в 19:30. Маршрут стартует у железнодорожного вокзала „Пермь-1“. Он будет проходить по улицам Монастырской, 25-го Октября, Ленина, Екатерининской, Сибирской, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту», — написано на сайте ведомства. Время экскурсии — около двух часов. В пути запланированы две остановки — на Соборной площади и у парка им. Горького. Стоимость билета на человека составляет 600 рублей. Перевозчик запустил первый экскурсионный маршрут в прикамской столице в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 300-летию Перми.

В Перми в начале марта появиться новый экскурсионный автобусный маршрут №300т. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. «Первые поездки будут проведены 1 и 8 марта в 19:30. Маршрут стартует у железнодорожного вокзала „Пермь-1“. Он будет проходить по улицам Монастырской, 25-го Октября, Ленина, Екатерининской, Сибирской, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту», — написано на сайте ведомства. Время экскурсии — около двух часов. В пути запланированы две остановки — на Соборной площади и у парка им. Горького. Стоимость билета на человека составляет 600 рублей. Перевозчик запустил первый экскурсионный маршрут в прикамской столице в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 300-летию Перми.