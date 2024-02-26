Перевозчик запустит новый автобусный маршрут №300т в Перми

В Перми в начале марта появиться новый экскурсионный автобусный маршрут №300т. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.
«Первые поездки будут проведены 1 и 8 марта в 19:30. Маршрут стартует у железнодорожного вокзала „Пермь-1“. Он будет проходить по улицам Монастырской, 25-го Октября, Ленина, Екатерининской, Сибирской, Героев Хасана и Комсомольскому проспекту», — написано на сайте ведомства.
Время экскурсии — около двух часов. В пути запланированы две остановки — на Соборной площади и у парка им. Горького. Стоимость билета на человека составляет 600 рублей.
Перевозчик запустил первый экскурсионный маршрут в прикамской столице в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 300-летию Перми.
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