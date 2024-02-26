26 февраля 2024

Директор МАГАТЭ приедет в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. stock,  stock, Гросси Рафаэль
Рафаэль Гросси (на фото) приедет в РФ в начале марта, заявлял Алексей Лихачев Фото:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готовится к визиту в Россию. Об этом сообщили в самом агентстве, подтвердив информацию, ранее озвученную главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости. Сейчас подготовка к визиту Гросси активно ведется.

Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готовится к визиту в Россию. Об этом сообщили в самом агентстве, подтвердив информацию, ранее озвученную главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости. Сейчас подготовка к визиту Гросси активно ведется. Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...