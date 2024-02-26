Директор МАГАТЭ приедет в Россию

26 февраля 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Рафаэль Гросси (на фото) приедет в РФ в начале марта, заявлял Алексей Лихачев Фото: Dean Calma / IAEA Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готовится к визиту в Россию. Об этом сообщили в самом агентстве, подтвердив информацию, ранее озвученную главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости. Сейчас подготовка к визиту Гросси активно ведется. Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готовится к визиту в Россию. Об этом сообщили в самом агентстве, подтвердив информацию, ранее озвученную главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. «Мы находимся в контакте с российской стороной по вопросам планирования предстоящего визита генерального директора», — сообщили представители МАГАТЭ, слова которых приводит РИА Новости. Сейчас подготовка к визиту Гросси активно ведется. Визит Гросси ожидается в начале марта, как ранее заявил Лихачев. Отмечалось, что это будет значимое событие для обсуждения вопросов атомной энергетики и безопасности на международном уровне.