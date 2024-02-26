26 февраля 2024

Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ* разъяснил претензии к радуге

Депутат Хинштейн: к семицветной радуге претензий нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация в ТАСС книги "Владимир Путин" из серии "Собиратели Земли русской". Москва, хинштейн александр
Претензий к радуге нет, к мужчинам с косметикой есть, заявил Александр Хинштейн Фото:

Претензии к ЛГБТ-демонстрациям (движение признано в России экстремистской организацией) могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, передает «Комсомольская правда».

По его словам, важны детали. Например, если идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами и накрашенным ногтями, то это формирует образ ЛГБТ. Поэтому его могут наказать «за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению».

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. URA.RU приводило факты, из-за которых это произошло. Там сказано, что данное движение продвигает идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака.

По мнению адвоката Алексея Бушмакова, за использование символики ЛГБТ будет наступать такая же ответственность, как и за размещение свастики. Он отметил, что запрещена сама идеология движения, и ответственность грозит не только людям ЛГБТ, но и всем тем, кто хоть как-то с этим связан. Поэтому решение Верховного суда вызывает настороженность в юридическом сообществе.

*ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Претензии к ЛГБТ-демонстрациям (движение признано в России экстремистской организацией) могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, передает «Комсомольская правда». По его словам, важны детали. Например, если идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами и накрашенным ногтями, то это формирует образ ЛГБТ. Поэтому его могут наказать «за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению». В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. URA.RU приводило факты, из-за которых это произошло. Там сказано, что данное движение продвигает идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. По мнению адвоката Алексея Бушмакова, за использование символики ЛГБТ будет наступать такая же ответственность, как и за размещение свастики. Он отметил, что запрещена сама идеология движения, и ответственность грозит не только людям ЛГБТ, но и всем тем, кто хоть как-то с этим связан. Поэтому решение Верховного суда вызывает настороженность в юридическом сообществе. *ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...