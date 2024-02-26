Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ* разъяснил претензии к радуге

Депутат Хинштейн: к семицветной радуге претензий нет

27 февраля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Претензий к радуге нет, к мужчинам с косметикой есть, заявил Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Претензии к ЛГБТ-демонстрациям (движение признано в России экстремистской организацией) могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, передает «Комсомольская правда». По его словам, важны детали. Например, если идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами и накрашенным ногтями, то это формирует образ ЛГБТ. Поэтому его могут наказать «за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению». В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. URA.RU приводило факты, из-за которых это произошло. Там сказано, что данное движение продвигает идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. По мнению адвоката Алексея Бушмакова, за использование символики ЛГБТ будет наступать такая же ответственность, как и за размещение свастики. Он отметил, что запрещена сама идеология движения, и ответственность грозит не только людям ЛГБТ, но и всем тем, кто хоть как-то с этим связан. Поэтому решение Верховного суда вызывает настороженность в юридическом сообществе. *ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Претензии к ЛГБТ-демонстрациям (движение признано в России экстремистской организацией) могут возникнуть из-за образа человека в целом, а не только из-за радужных аксессуаров. Например, если у мужчины накрашены ногти или есть косметика на лице. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», — сказал Хинштейн, передает «Комсомольская правда». По его словам, важны детали. Например, если идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами и накрашенным ногтями, то это формирует образ ЛГБТ. Поэтому его могут наказать «за демонстрацию принадлежности к экстремистскому движению». В ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. URA.RU приводило факты, из-за которых это произошло. Там сказано, что данное движение продвигает идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака. По мнению адвоката Алексея Бушмакова, за использование символики ЛГБТ будет наступать такая же ответственность, как и за размещение свастики. Он отметил, что запрещена сама идеология движения, и ответственность грозит не только людям ЛГБТ, но и всем тем, кто хоть как-то с этим связан. Поэтому решение Верховного суда вызывает настороженность в юридическом сообществе. *ЛГБТ — признана в России экстремистской организацией, которая запрещена в РФ.