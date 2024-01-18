Опубликован полный текст решения ВС о запрете ЛГБТ*: главное

Издание «Свободные новости» опубликовало полный текст решения ВС об ЛГБТ*

19 января 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

В тексте решения ВС сказано, что движение в России не зарегистрировано Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тексте решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) утверждается , что оно создано в США «как часть политики ограничения рождаемости», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет «специфический язык». Копию текста опубликовало издание «Свободные новости». Главное из документа — в сбойке URA.RU. В документе сказано, что движение появилось в России в 1984 году, а в США в 60-х годах как часть политики ограничения рождаемости. Американские политики хотели пересмотреть законы о браке, семье, возрасте согласия и гомосексуальности.

Движение продвигает идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, стремясь достичь моральной эквивалентности нетрадиционных и традиционных отношений.

В России сторонники движения появились под воздействием внешней политики, направленной на устранение морального осуждения нетрадиционных отношений и пропаганду противоестественных.

Движение не имеет официальной регистрации и единой структуры, но состоит из различных незарегистрированных организаций. Оно распространено в 60 субъектах РФ, включает 40 подразделений, 281 установленных людей и 80 интернет-ресурсов, занимающихся ЛГБТ-пропагандой.

Отдельные структуры выступают с докладами в ООН, представляя искаженную информацию о правах ЛГБТ. Их цель — дискредитировать Россию на международной арене.

Движение сторонников ЛГБТ выражает радикальные взгляды, основанные на неприязни к традициям, религии и культуре. Они призывают к превосходству своей идеологии и проявляют склонность к репрессиям.

Участники движения игнорируют российский закон, отрицательно относятся к решениям власти и призывают других принять их позицию. Это может быть рассмотрено как экстремистская деятельность.

Эксперты обнаружили, что контент с пропагандой ЛГБТ в соцсетях и сайтах содержит много материалов с признаками экстремизма. Исследования показывают, что высказывания, осуждающие закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, могут рассматриваться как признак социальной розни.

Суд признал обоснованными доводы Минюста о масштабах распространения движения, которое координируется с территории иностранных государств и представляет угрозу внутренним делам РФ. Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России

В тексте решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) утверждается, что оно создано в США «как часть политики ограничения рождаемости», пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака, а его участников объединяет «специфический язык». Копию текста опубликовало издание «Свободные новости». Главное из документа — в сбойке URA.RU. Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России