Верховный суд запретил ЛГБТ* в России

30 ноября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Верховный суд РФ заявил, что решение по запрету ЛГБТ нужно исполнить немедленно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ. Также по итогам заседания его запретили на территории России. Об этом сообщили в суде. «Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», — передает решение судьи РИА Новости. Также он добавил, что данное решение нужно исполнить немедленно. В пресс-службе суда агентству заявили, что со стороны ответчика в суде не было представителей. Заседание проходило с участием только представителей Минюста в закрытом режиме. Оно длилось более четырех часов. Материалы по делу насчитывают свыше 20 томов. Ранее в министерстве сообщили, что в деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. А также возбуждение религиозной и социальной розни. ЛГБТ — это аббревиатура для обозначения входящих в движение людей. К ним относятся лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Данное движение появилось в 1990-х годах. Этот термин создан для подчеркивания на основе культуры разнообразия гендерной идентичности. С 1996 года можно встретить аббревиатуру ЛГБТК. Буква «К» обозначает в ней слово «квир». Это термин, который используется для людей, чья гендерная идентичность отличается от большинства. Кроме того, по информации адвоката Алексея Бушмакова, после решения суда о признании ЛГБТ экстремистским сообществом в России будет запрещена соответствующая символика. Она встанет в один ряд с атрибутами АУЕ («Арестантский уклад един», организация признана в России экстремистской и запрещена) и со свастикой. По словам адвоката, за использование ЛГБТ-символики человек будет нести такую же ответственность, как, например, за размещение свастики. Также людям, связанным с данным движением, может грозить тюремный срок по статье 6.21 КоАП РФ. Она предполагает ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ. Также по итогам заседания его запретили на территории России. Об этом сообщили в суде. «Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», — передает решение судьи РИА Новости. Также он добавил, что данное решение нужно исполнить немедленно. В пресс-службе суда агентству заявили, что со стороны ответчика в суде не было представителей. Заседание проходило с участием только представителей Минюста в закрытом режиме. Оно длилось более четырех часов. Материалы по делу насчитывают свыше 20 томов. Ранее в министерстве сообщили, что в деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. А также возбуждение религиозной и социальной розни. ЛГБТ — это аббревиатура для обозначения входящих в движение людей. К ним относятся лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Данное движение появилось в 1990-х годах. Этот термин создан для подчеркивания на основе культуры разнообразия гендерной идентичности. С 1996 года можно встретить аббревиатуру ЛГБТК. Буква «К» обозначает в ней слово «квир». Это термин, который используется для людей, чья гендерная идентичность отличается от большинства. Кроме того, по информации адвоката Алексея Бушмакова, после решения суда о признании ЛГБТ экстремистским сообществом в России будет запрещена соответствующая символика. Она встанет в один ряд с атрибутами АУЕ («Арестантский уклад един», организация признана в России экстремистской и запрещена) и со свастикой. По словам адвоката, за использование ЛГБТ-символики человек будет нести такую же ответственность, как, например, за размещение свастики. Также людям, связанным с данным движением, может грозить тюремный срок по статье 6.21 КоАП РФ. Она предполагает ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией.