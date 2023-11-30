Верховный суд запретил ЛГБТ* в России

Верховный суд РФ признал экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ. Также по итогам заседания его запретили на территории России. Об этом сообщили в суде.
«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», — передает решение судьи РИА Новости. Также он добавил, что данное решение нужно исполнить немедленно.
В пресс-службе суда агентству заявили, что со стороны ответчика в суде не было представителей. Заседание проходило с участием только представителей Минюста в закрытом режиме. Оно длилось более четырех часов. Материалы по делу насчитывают свыше 20 томов.
Ранее в министерстве сообщили, что в деятельности ЛГБТ-движения в России была выявлена экстремистская направленность. А также возбуждение религиозной и социальной розни.
ЛГБТ — это аббревиатура для обозначения входящих в движение людей. К ним относятся лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. Данное движение появилось в 1990-х годах. Этот термин создан для подчеркивания на основе культуры разнообразия гендерной идентичности. С 1996 года можно встретить аббревиатуру ЛГБТК. Буква «К» обозначает в ней слово «квир». Это термин, который используется для людей, чья гендерная идентичность отличается от большинства.
Кроме того, по информации адвоката Алексея Бушмакова, после решения суда о признании ЛГБТ экстремистским сообществом в России будет запрещена соответствующая символика. Она встанет в один ряд с атрибутами АУЕ («Арестантский уклад един», организация признана в России экстремистской и запрещена) и со свастикой. По словам адвоката, за использование ЛГБТ-символики человек будет нести такую же ответственность, как, например, за размещение свастики. Также людям, связанным с данным движением, может грозить тюремный срок по статье 6.21 КоАП РФ. Она предполагает ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений.
*ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией.
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