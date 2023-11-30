Адвокат Бушмаков предупредил о последствиях признания ЛГБТ экстремистами

Адвокат Бушмаков: символика ЛГБТ встанет в один ряд со свастикой

30 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Будет запрещена вся символика ЛГБТ, сказал Алексей Бушмаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Символика ЛГБТ* будет запрещена на территории РФ и встанет в один ряд со свастикой и атрибутами АУЕ («Арестантский уклад един», организация признана в России экстремистской и запрещена) после принятия решения о признании данного сообщества экстремистским. Об этом сообщил URA.RU адвокат Алексей Бушмаков, который участвовал в делах, связанных с криминальной идеологией молодежи, в частности, екатеринбургское дело о крупнейшем АУЕ-паблике в РФ Николая Бабарика. Что будет запрещено «По аналогии с АУЕ и Facebook (корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, в нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp) символика ЛГБТ будет считаться экстремистской. За ее использование будет наступать такая же ответственность, как, допустим, за размещение свастики», — сказал Алексей Бушмаков. По его словам, будет запрещена сама идеология ЛГБТ, и ответственность может наступать для людей, которые не являются частью этого сообщества, но тесно с ним связаны. «Как и в случае с АУЕ, здесь нет организатора, филиалов в каждом регионе, штаб-квартиры. Будет запрещена сама идеология. Ответственность будет грозить не только людям ЛГБТ, но еще и работникам этих организаций, правозащитникам, психологам, которые каким-либо образом связаны с этим. Поэтому решение Верховного суда вызывает очень большую настороженность в юридическом сообществе», — отметил адвокат. Какая грозит ответственность Существует высокий риск, что людям, связанным с ЛГБТ, будет грозить именно тюремный срок, добавил юрист. «В КОАПе есть статья 6.21, которая предполагает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. После запятой написано: если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. То есть если нет состава уголовного преступления, то будет административка. А сейчас, раз признают экстремистской организацией, то это будет чисто уголовная статья. Есть штрафы, но в нынешнее время их назначают довольно редко. В основном судьи выбирают лишение свободы в качестве наказания. Тут можно выделить еще репост постов про ЛГБТ — это может оцениваться как участие в экстремистском сообществе, как и финансирование экстремистского сообщества, если кто-то донатил в качестве помощи организации», — подчеркнул собеседник агентства. Особенность судебной практики По его словам, уже сейчас представители сообщества ищут юридическую помощь, потому что не знают, что им можно, а что нельзя. «Ко мне, как адвокату, просто каждый день уже обращаются и организации, и ЛГБТ-люди, которые боятся уголовного преследования. Мы не знаем, как гражданину вести себя после принятия такого решения. Флаг запретят, аббревиатуру ЛГБТ? Что будет? Никто ничего не знает. Судить людей будут как раз на основании этого решения, но никто его, к сожалению, не увидит», — заключил Бушмаков. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Судебное заседание состоялось 30 ноября. URA.RU направило запрос в Минюст РФ, чтобы узнать, каких изменений стоит ожидать после принятия решения. На момент публикации материала ответ не был получен. *ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Символика ЛГБТ* будет запрещена на территории РФ и встанет в один ряд со свастикой и атрибутами АУЕ («Арестантский уклад един», организация признана в России экстремистской и запрещена) после принятия решения о признании данного сообщества экстремистским. Об этом сообщил URA.RU адвокат Алексей Бушмаков, который участвовал в делах, связанных с криминальной идеологией молодежи, в частности, екатеринбургское дело о крупнейшем АУЕ-паблике в РФ Николая Бабарика. «По аналогии с АУЕ и Facebook (корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, в нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp) символика ЛГБТ будет считаться экстремистской. За ее использование будет наступать такая же ответственность, как, допустим, за размещение свастики», — сказал Алексей Бушмаков. По его словам, будет запрещена сама идеология ЛГБТ, и ответственность может наступать для людей, которые не являются частью этого сообщества, но тесно с ним связаны. «Как и в случае с АУЕ, здесь нет организатора, филиалов в каждом регионе, штаб-квартиры. Будет запрещена сама идеология. Ответственность будет грозить не только людям ЛГБТ, но еще и работникам этих организаций, правозащитникам, психологам, которые каким-либо образом связаны с этим. Поэтому решение Верховного суда вызывает очень большую настороженность в юридическом сообществе», — отметил адвокат. Существует высокий риск, что людям, связанным с ЛГБТ, будет грозить именно тюремный срок, добавил юрист. «В КОАПе есть статья 6.21, которая предполагает административную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений. После запятой написано: если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. То есть если нет состава уголовного преступления, то будет административка. А сейчас, раз признают экстремистской организацией, то это будет чисто уголовная статья. Есть штрафы, но в нынешнее время их назначают довольно редко. В основном судьи выбирают лишение свободы в качестве наказания. Тут можно выделить еще репост постов про ЛГБТ — это может оцениваться как участие в экстремистском сообществе, как и финансирование экстремистского сообщества, если кто-то донатил в качестве помощи организации», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, уже сейчас представители сообщества ищут юридическую помощь, потому что не знают, что им можно, а что нельзя. «Ко мне, как адвокату, просто каждый день уже обращаются и организации, и ЛГБТ-люди, которые боятся уголовного преследования. Мы не знаем, как гражданину вести себя после принятия такого решения. Флаг запретят, аббревиатуру ЛГБТ? Что будет? Никто ничего не знает. Судить людей будут как раз на основании этого решения, но никто его, к сожалению, не увидит», — заключил Бушмаков. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Судебное заседание состоялось 30 ноября. URA.RU направило запрос в Минюст РФ, чтобы узнать, каких изменений стоит ожидать после принятия решения. На момент публикации материала ответ не был получен. *ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России.