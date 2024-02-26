26 февраля 2024

Бастрыкин требует разобраться с расселением аварийного дома в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин ждет доклад о расселении аварийного дома в Советском районе Челябинска Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Челябинска. Со слов заявителей, их дом признан аварийным еще три года назад и жить в нем опасно, уточняет пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей города Челябинска… Заявители сообщают, что в их доме [в Советском районе], признанном аварийным еще три года назад, опасно проживать», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Со слов жителей, проводка и трубы в их доме не менялись никогда. Регулярные потопы грозят разрушить несущие конструкции дома. Бетонные балки настолько хрупкие, что начинают крошиться. Дом по улице Доватора, 17 в Челябинске признали аварийным еще три года назад. Жильцам предложили подождать расселения до 2034 года.

В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовно дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Челябинска. Со слов заявителей, их дом признан аварийным еще три года назад и жить в нем опасно, уточняет пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей города Челябинска… Заявители сообщают, что в их доме [в Советском районе], признанном аварийным еще три года назад, опасно проживать», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Со слов жителей, проводка и трубы в их доме не менялись никогда. Регулярные потопы грозят разрушить несущие конструкции дома. Бетонные балки настолько хрупкие, что начинают крошиться. Дом по улице Доватора, 17 в Челябинске признали аварийным еще три года назад. Жильцам предложили подождать расселения до 2034 года. В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовно дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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