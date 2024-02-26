Бастрыкин требует разобраться с расселением аварийного дома в Челябинске

27 февраля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад о расселении аварийного дома в Советском районе Челябинска Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Челябинска. Со слов заявителей, их дом признан аварийным еще три года назад и жить в нем опасно, уточняет пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей города Челябинска… Заявители сообщают, что в их доме [в Советском районе], признанном аварийным еще три года назад, опасно проживать», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Со слов жителей, проводка и трубы в их доме не менялись никогда. Регулярные потопы грозят разрушить несущие конструкции дома. Бетонные балки настолько хрупкие, что начинают крошиться. Дом по улице Доватора, 17 в Челябинске признали аварийным еще три года назад. Жильцам предложили подождать расселения до 2034 года. В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовно дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Челябинска. Со слов заявителей, их дом признан аварийным еще три года назад и жить в нем опасно, уточняет пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей города Челябинска… Заявители сообщают, что в их доме [в Советском районе], признанном аварийным еще три года назад, опасно проживать», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Со слов жителей, проводка и трубы в их доме не менялись никогда. Регулярные потопы грозят разрушить несущие конструкции дома. Бетонные балки настолько хрупкие, что начинают крошиться. Дом по улице Доватора, 17 в Челябинске признали аварийным еще три года назад. Жильцам предложили подождать расселения до 2034 года. В Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Челябинской области по данному факту расследуется уголовно дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Исполняющему обязанности руководителя ведомства Константину Правосудову поручено доложить о ходе расследования.