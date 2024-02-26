26 февраля 2024

Путин поздравил личный состав Сил специальных операций

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
РФ будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций», — сказал Путин, его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент РФ поблагодарил сотрудников ССО за верность присяге и добросовестную службу.

По словам президента РФ, страна будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Это является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны, отметил Владимир Путин.

В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. ССО ВС России — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. Она предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов страны. Формирование началось в 2009 году в ходе масштабной реформы. Праздник организован в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций», — сказал Путин, его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент РФ поблагодарил сотрудников ССО за верность присяге и добросовестную службу. По словам президента РФ, страна будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Это является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны, отметил Владимир Путин. В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. ССО ВС России — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. Она предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов страны. Формирование началось в 2009 году в ходе масштабной реформы. Праздник организован в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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