Путин поздравил личный состав Сил специальных операций

27 февраля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

РФ будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций», — сказал Путин, его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент РФ поблагодарил сотрудников ССО за верность присяге и добросовестную службу. По словам президента РФ, страна будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Это является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны, отметил Владимир Путин. В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. ССО ВС России — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. Она предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов страны. Формирование началось в 2009 году в ходе масштабной реформы. Праздник организован в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он отметил их героизм в боях с неонацистами и подчеркнул, что они готовы отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. «Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем Сил специальных операций», — сказал Путин, его слова опубликованы на сайте Кремля. Президент РФ поблагодарил сотрудников ССО за верность присяге и добросовестную службу. По словам президента РФ, страна будет укреплять Силы специальных операций и их ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Это является одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота страны, отметил Владимир Путин. В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций. ССО ВС России — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. Она предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов страны. Формирование началось в 2009 году в ходе масштабной реформы. Праздник организован в соответствие с указом президента РФ от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.