26 февраля 2024

Правительство РФ на полгода запретит экспорт бензина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АЗС. Тюмень , бензин, газпромнефть, автозаправка, азс
Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок Фото:

С 1 марта в России начнет действовать временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Соответствующее предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил источник, близкий к правительству.

«Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%», — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина 21 февраля к Мишустину обращался вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке в период полевых работ и летних отпусков наступит сезон повышенного спроса на топливо. Приятые меры должны стабилизировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.

В России ранее предрекли подорожание и дефицит бензина из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке, сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 марта в России начнет действовать временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Соответствующее предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил источник, близкий к правительству. «Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%», — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина 21 февраля к Мишустину обращался вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке в период полевых работ и летних отпусков наступит сезон повышенного спроса на топливо. Приятые меры должны стабилизировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. В России ранее предрекли подорожание и дефицит бензина из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке, сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...