Правительство РФ на полгода запретит экспорт бензина

27 февраля 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 1 марта в России начнет действовать временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Соответствующее предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил источник, близкий к правительству. «Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%», — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина 21 февраля к Мишустину обращался вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке в период полевых работ и летних отпусков наступит сезон повышенного спроса на топливо. Приятые меры должны стабилизировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. В России ранее предрекли подорожание и дефицит бензина из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке, сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

С 1 марта в России начнет действовать временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Соответствующее предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил источник, близкий к правительству. «Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го. Также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%», — пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. Запрет на экспорт не распространяется на согласованные объемы поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. С предложением ввести временный запрет на экспорт бензина 21 февраля к Мишустину обращался вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на внутреннем рынке в период полевых работ и летних отпусков наступит сезон повышенного спроса на топливо. Приятые меры должны стабилизировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. В России ранее предрекли подорожание и дефицит бензина из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атаки по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и нефтебазам в России могут взывать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке, сообщил ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.